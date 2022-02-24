24 Şubat 2022, Perşembe
Arda Kural'dan yıllar sonra Yıldız Asyalı itirafı: ‘Onunla yan yana gelmekten...’
Yaşadığı psikolojik sorunları yavaş yavaş atlayan Arda Kural sağlığına kavuşmaya başladı. Ekrana geri dönmeye hazırlanan oyuncu, sıkı diyet sonucu iki ayda 14 kilo verdi. Yaklaşık 10 yıldır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Kural katıldığı bir programda özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Bir dönem 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde Yıldız Asyalı ile rol alan Kural 'Yıldız'a çok aşıktım' dedi.
Giriş Tarihi: 24.02.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 16:43
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