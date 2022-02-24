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Arda Kural'dan yıllar sonra Yıldız Asyalı itirafı: ‘Onunla yan yana gelmekten...’

Yaşadığı psikolojik sorunları yavaş yavaş atlayan Arda Kural sağlığına kavuşmaya başladı. Ekrana geri dönmeye hazırlanan oyuncu, sıkı diyet sonucu iki ayda 14 kilo verdi. Yaklaşık 10 yıldır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Kural katıldığı bir programda özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Bir dönem 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde Yıldız Asyalı ile rol alan Kural 'Yıldız'a çok aşıktım' dedi.

Giriş Tarihi: 24.02.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.02.2022 16:43
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Arda Kural’dan yıllar sonra Yıldız Asyalı itirafı: ‘Onunla yan yana gelmekten...’

Geçirdiği zor günlerin ardından iyileşen ve yeniden oyunculuk yapmaya başlama kararı alan Arda Kural, daha önce hiç kimsenin bilmediği büyük bir itirafta bulundu. 2.Sayfa programına konuk olan Kural, 'Yıldız benim ilk ve çocukluk aşkım' dedi.

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Arda Kural’dan yıllar sonra Yıldız Asyalı itirafı: ‘Onunla yan yana gelmekten...’

İşte Arda Kural'ın açıklamalarından satır başları...

"Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum."

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Arda Kural’dan yıllar sonra Yıldız Asyalı itirafı: ‘Onunla yan yana gelmekten...’

'YILDIZ İLE YAN YANA GELMEYE KORKUYORUM'

"Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim."

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Arda Kural’dan yıllar sonra Yıldız Asyalı itirafı: ‘Onunla yan yana gelmekten...’

"ROL ARKADAŞLARIM BENİ DIŞLADI"

Kariyerinin en parlak döneminde her şeyi geride bırakıp içine kapanan Kural, bu süreçte yaşadıklarını ve kırılma anlarını da anlattı.

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Arda Kural’dan yıllar sonra Yıldız Asyalı itirafı: ‘Onunla yan yana gelmekten...’

"Şu an çok iyiyim. İçimdeki ve kafamdaki bütün düşünceleri çözdüm. Benim durumum düşünseldi. Hayatta bir şekilde düşmanlar oluyor, ben de böyle şeyleri sevmem. Piyasaya küstüm bu da 10 yıl sürdü."