Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış hakkında acı gerçek sevenlerini üzdü! Şehit...

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla gönülleri fetheden Murat Ünalmış'ın özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Vatandaşlar Murat Ünalmış hakkında internette araştırmalarını yaparken acı bir gerçeği öğrendi. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i hakkında bu gerçeğe çok şaşıracaksınız. İşte kimsenin daha dönce duymadığı o acı gerçek...