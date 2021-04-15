Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen tanıtım! Demir Fekeli'yi vuruyor! Fekeli ölecek mi?

Elinde silahla Fekeli'nin karşısına çıkan Demir onun lafını geri alıp özür dilemesini ister. Geri adım atmayan Fekeli, "Ne olur sonra vurur musun beni? Var mı sen de o yürek? Kalp herkeste var yürek başka bir şey" sözleriyle Demir'e karşılık verir.

