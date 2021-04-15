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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen tanıtım! Demir Fekeli'yi vuruyor! Fekeli ölecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 92'nci bölünün ön izlemesi nefesleri kesti. Yeni bölümde, Fikret'in dinmeyen öfkesi Fekeli ve Demir'i bir kez daha karşı karşıya getirecek. Fikret'i durduramayan Fekeli, Demir'in öfkesinden nasibini alacak. Peki kanlar içinde kalan Fekeli ölecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurva'da yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 15:25
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