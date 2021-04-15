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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen tanıtım! Demir Fekeli'yi vuruyor! Fekeli ölecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 92'nci bölünün ön izlemesi nefesleri kesti. Yeni bölümde, Fikret'in dinmeyen öfkesi Fekeli ve Demir'i bir kez daha karşı karşıya getirecek. Fikret'i durduramayan Fekeli, Demir'in öfkesinden nasibini alacak. Peki kanlar içinde kalan Fekeli ölecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurva'da yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 15:25
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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen tanıtım! Demir Fekeli'yi vuruyor! Fekeli ölecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova nefes kesen 92. Bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Fekeli ve Demir bir kez daha karşı karşıya gelecek.

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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen tanıtım! Demir Fekeli'yi vuruyor! Fekeli ölecek mi?

Fekeli, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır.

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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen tanıtım! Demir Fekeli'yi vuruyor! Fekeli ölecek mi?

Elinde silahla Fekeli'nin karşısına çıkan Demir onun lafını geri alıp özür dilemesini ister. Geri adım atmayan Fekeli, "Ne olur sonra vurur musun beni? Var mı sen de o yürek? Kalp herkeste var yürek başka bir şey" sözleriyle Demir'e karşılık verir.

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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen tanıtım! Demir Fekeli'yi vuruyor! Fekeli ölecek mi?

"Hadi vur vurmazsan adam değilsin, insan değilsin! Vur vur hadi!" diyen Fekeli'ye Demir silahını birden çok kez ateşler. Kanlar içinde kalan Fekeli ölecek mi?

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Bir Zamanlar Çukurova’dan nefes kesen tanıtım! Demir Fekeli'yi vuruyor! Fekeli ölecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova merak uyandıran yeni bölümüyle bu akşam atv ekranlarında...