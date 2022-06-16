16 Haziran 2022, Perşembe
Bir Zamanlar Çukurova'dan muhteşem final! "Veda gözle sevenlerin işi, gönülle sevenler veda etmezler..."
4 sezondur Atv ekranlarından Perşembe akşamlarının zirvedeki dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' muhteşem bir finalle ekrana veda ediyor! 'Çukurova'da büyük final nefesleri kesecek. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova 141. bölümü ile izleyicisine veda ediyor.
Giriş Tarihi: 16.06.2022 11:08
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