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Bir Zamanlar Çukurova'dan muhteşem final! "Veda gözle sevenlerin işi, gönülle sevenler veda etmezler..."

4 sezondur Atv ekranlarından Perşembe akşamlarının zirvedeki dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' muhteşem bir finalle ekrana veda ediyor! 'Çukurova'da büyük final nefesleri kesecek. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova 141. bölümü ile izleyicisine veda ediyor.

Giriş Tarihi: 16.06.2022 11:08
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Bir Zamanlar Çukurova’dan muhteşem final! Veda gözle sevenlerin işi, gönülle sevenler veda etmezler...

Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi, ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonu ile atv ekranında yayınlandığı dört sezon boyunca adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran 'Bir Zamanlar Çukurova', muhteşem bir finalle ekrana veda edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’dan muhteşem final! Veda gözle sevenlerin işi, gönülle sevenler veda etmezler...

141 bölüm boyunca standardını hiç düşürmeden yoluna devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova,' terzi yamağı Züleyha'nın (Hilal Altınbilek) Çukurova'ya gelişiyle başlayan unutulmaz öyküsü boyunca birbirinden unutulmaz karakterlere ev sahipliği yaptı.

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Bir Zamanlar Çukurova’dan muhteşem final! Veda gözle sevenlerin işi, gönülle sevenler veda etmezler...

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklarda hüzün, sevinç, öfke bir arada yaşandı.

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Bir Zamanlar Çukurova’dan muhteşem final! Veda gözle sevenlerin işi, gönülle sevenler veda etmezler...

'Bir Zamanlar Çukurova'nın final bölümünde, Abdülkadir ve Betül sınırı geçmeyi başarırken kontrole takılan Vahap kaçmak zorunda kalır.

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Bir Zamanlar Çukurova’dan muhteşem final! Veda gözle sevenlerin işi, gönülle sevenler veda etmezler...

Hakan'ın katilinin Halep'te olduğunu öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile Abdülkadir ve Betül'ü yakalayıp adalete teslim eder.