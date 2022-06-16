Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında savaş çıktı! Eşini böyle ifşaladı

Sanat dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, sosyal medya üzerinden sevenleriyle iletişim kurmaya devam eden güzel oyuncuya bu kez rakip çıktı. O isim eşi Yağmur Atacan'dan başkası değil. Kendisine Instagram hesabı açan Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ sosyal medyada adeta birbirlerine savaş açtı. Birbirini ifşalayan çiftin paylaşımları kısa sürede gündeme oturdu.