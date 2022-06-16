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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında savaş çıktı! Eşini böyle ifşaladı

Sanat dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, sosyal medya üzerinden sevenleriyle iletişim kurmaya devam eden güzel oyuncuya bu kez rakip çıktı. O isim eşi Yağmur Atacan'dan başkası değil. Kendisine Instagram hesabı açan Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ sosyal medyada adeta birbirlerine savaş açtı. Birbirini ifşalayan çiftin paylaşımları kısa sürede gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 16.06.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022 12:04
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında savaş çıktı! Eşini böyle ifşaladı

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında savaş çıktı! Eşini böyle ifşaladı

Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile günlük hayatlarından kesitleri hiç sakınmadan takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ oldukça ilgi görüyor.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında savaş çıktı! Eşini böyle ifşaladı

INSTAGRAM HESABI AÇTI

2008 yılında Pınar Altuğ ile evlenen Yağmur Atacan eşinin popüler olmasına rağmen gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Sosyal medya hesapları olmayan Yağmur Atacan sonunda Instagram hesabı açtı.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında savaş çıktı! Eşini böyle ifşaladı

Doktorlar dizisinde canlandırdığı 'Hasan' karakteriyle tanınan Yağmur Atacan hesabı açmasına açtı ama kullanma konusunda henüz çok yeni...

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında savaş çıktı! Eşini böyle ifşaladı

Yağmur Atacan paylaşımlarında karısını da etiketleyerek paylaşım yapmayı öğrenmeye çalışırken Altuğ da kocasının paylaşımlarıyla dalga geçti.