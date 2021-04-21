21 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit gözünü karartıyor! ‘Kansa kan, ölümse ölüm!’

Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit gözünü karartıyor! ‘Kansa kan, ölümse ölüm!’

Atv'nin ilgiyle ilgilenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde savaş iyice kızışacak. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda, Perşembe gecesinde bir kez daha aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikayesi ile ekranda olacak. Demir Yaman'ın silahından çıkan kurşunun sesi adeta tüm Çukurova'da yankılanacak. Ümit ise aşkı için gözünü karartacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 93'ncü bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 14:43
  • 1
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit gözünü karartıyor! ‘Kansa kan, ölümse ölüm!’

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit gözünü karartıyor! ‘Kansa kan, ölümse ölüm!’

Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

  • 3
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit gözünü karartıyor! ‘Kansa kan, ölümse ölüm!’

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

  • 4
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit gözünü karartıyor! ‘Kansa kan, ölümse ölüm!’

ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

  • 5
  • 10
Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit gözünü karartıyor! ‘Kansa kan, ölümse ölüm!’

FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE

Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir'e aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar!