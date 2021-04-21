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Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit gözünü karartıyor! ‘Kansa kan, ölümse ölüm!’
Atv'nin ilgiyle ilgilenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde savaş iyice kızışacak. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda, Perşembe gecesinde bir kez daha aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikayesi ile ekranda olacak. Demir Yaman'ın silahından çıkan kurşunun sesi adeta tüm Çukurova'da yankılanacak. Ümit ise aşkı için gözünü karartacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 93'ncü bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 14:43
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