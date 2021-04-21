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Kuruluş Osman’ın Savcı Bey’i Kanbolat Görkem Arslan bakın aslen nereli çıktı!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in abisi Savcı Bey'e hayat veren Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Her hafta izleyici ekran başına kilitleyen dizide performansıyla göz dolduran oyuncu, özel hayatıyla da merak konusu oldu. Kanbolat Görkem Arslan'ın memleketi merak konusu oldu. Peki Savcı Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan memleketi neresi? İşte Kanbolat Görkem Arslan başta olmak üzere ünlü oyuncuların memleketleri...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 14:27
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Kuruluş Osman’ın Savcı Bey’i Kanbolat Görkem Arslan bakın aslen nereli çıktı!

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Savcı Bey karakteriyle izleyiciden tam puan alan Kanbolat Görkem Arslan, memleketiyle merak konusu oldu. İşte Kanbolat Görkem Arslan'ın memleketi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Savcı Bey’i Kanbolat Görkem Arslan bakın aslen nereli çıktı!

Burak Özçivit - Gaziantep

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Kuruluş Osman’ın Savcı Bey’i Kanbolat Görkem Arslan bakın aslen nereli çıktı!

Fahriye Evcen - Annesi Çerkes kökenli, babası Kavala göçmeni

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Kuruluş Osman’ın Savcı Bey’i Kanbolat Görkem Arslan bakın aslen nereli çıktı!

Bülent İnal - Şanlıurfa

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Kuruluş Osman’ın Savcı Bey’i Kanbolat Görkem Arslan bakın aslen nereli çıktı!

Oktay Kaynarca - Malatya