Bir Zamanlar Çukurova’da savaş başladı! Fikret şimdi ne yapacak?

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, Demir ve Züleyha kendilerini yeni bir savaşın içinde bulacak. İlk kez kalpleri birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, gerçekten bir çift olabilmek için tatile gidecek. Dönüşte Ümit meselesini halletmeye çalışan Demir'in yoldayken gördüğü bozulmuş bir araba, bu kez Ümit gibi bir rüzgarı değil, savaşı karşısına çıkaracak. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...