Bir Zamanlar Çukurova sınırları aştı! Korona günlerinde moral oldu

Karadağ'da her bölümü ile en yüksek reytingleri alarak ülkede sezonun en çok izlenen Türk dizisi oldu. Romanya'da da yayınlandığı Kanal D kanalında büyük bir izleyici oranına ulaşan dizinin kimi bölümleri ülkede 2 milyon kişi tarafından izlenerek %21,8 izlenme oranına ulaştı.