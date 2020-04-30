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Bir Zamanlar Çukurova sınırları aştı! Korona günlerinde moral oldu
Bir Zamanlar Çukurova, yayınlandığı her gün izlenme rekorları kırarken dünyanın dört bir yanında izleyicileri kendisine hayran bırakıyor. İstanbul'dan kaçıp Adana'da bir çiftliğe sığınan iki genç aşığın, Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulan hayat hikayesinin anlatıldığı dizi, karantina günlerinde yeni yayınlanmaya başladığı ülkelerde adeta evde kalmanın en keyifli anına dönmüş durumda.
Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:42
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