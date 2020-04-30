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Bir Zamanlar Çukurova sınırları aştı! Korona günlerinde moral oldu

Bir Zamanlar Çukurova, yayınlandığı her gün izlenme rekorları kırarken dünyanın dört bir yanında izleyicileri kendisine hayran bırakıyor. İstanbul'dan kaçıp Adana'da bir çiftliğe sığınan iki genç aşığın, Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulan hayat hikayesinin anlatıldığı dizi, karantina günlerinde yeni yayınlanmaya başladığı ülkelerde adeta evde kalmanın en keyifli anına dönmüş durumda.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:42
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Bir Zamanlar Çukurova sınırları aştı! Korona günlerinde moral oldu

Atv dizileri Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında yabancı izleyicilerden de ilgi görmeye devam ediyor!

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Bir Zamanlar Çukurova sınırları aştı! Korona günlerinde moral oldu

Yayınlandığı günlerde atv ekranlarında reyting rekorları kıran, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', dünyanın dört bir yanında izleyicileri kendisine hayran bırakıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova sınırları aştı! Korona günlerinde moral oldu

ROMANYA, ÖZBEKİSTAN, KARADAĞ VE MEKSİKA'DA REYTİNG REKORTMENİ ÇUKUROVA!

atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, son olarak tüm dünyanın kendini eve kapattığı Ocak, Şubat, Mart ayları itibarıyla yeni yayınlanmaya başladığı ülkelerde adeta evde kalmanın en keyifli anına dönmüş durumda.

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Bir Zamanlar Çukurova sınırları aştı! Korona günlerinde moral oldu

Karadağ'da her bölümü ile en yüksek reytingleri alarak ülkede sezonun en çok izlenen Türk dizisi oldu. Romanya'da da yayınlandığı Kanal D kanalında büyük bir izleyici oranına ulaşan dizinin kimi bölümleri ülkede 2 milyon kişi tarafından izlenerek %21,8 izlenme oranına ulaştı.

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Bir Zamanlar Çukurova sınırları aştı! Korona günlerinde moral oldu

Bir Zamanlar Çukurova'dan bir başka başarı haberi ise Özbekistan'dan geldi. Ülkede günlük olarak yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizi, "kısa sürede yüksek reyting oranlarına ulaştı. Yayınlanan son bölümü milyonlar tarafından izlenen dizi, %15,59 oranında bir reytinge ulaşarak prime time kuşağında en çok izlenen dizi olarak sıralamada birinci oldu.