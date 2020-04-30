30 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilgili yorum sonrası çileden çıktı! Fotoğraflarını ifşa etti

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilgili yorum sonrası çileden çıktı! Fotoğraflarını ifşa etti

Pınar Altuğ sosyal medyada eşiyle ilgili gelen bir yorum sonrası çileden çıktı. Yağmur Atacan'la evliliğiyle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz bir yorum yapan takipçisini adeta rezil etti. Kendisine 'yüzünüz çok çirkin', eşine ise 'Jigolo' diyen takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Altuğ "Ne desem bilemedim" dedi.

Giriş Tarihi: 30.04.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 10:11
  • 1
  • 77
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilgili yorum sonrası çileden çıktı! Fotoğraflarını ifşa etti

Pınar Altuğ, sosyal medyada "Yüzünüz çok çirkin. Kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz, yoksa jigolo olarak mı kalıyor?" diyen kadın takipçisine ateş püskürdü.

  • 2
  • 77
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilgili yorum sonrası çileden çıktı! Fotoğraflarını ifşa etti

Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman acımasız eleştirilere maruz kalan oyuncu, söz konusu yorumu yapan kişinin fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

  • 3
  • 77
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilgili yorum sonrası çileden çıktı! Fotoğraflarını ifşa etti

Altuğ'un, düşünceli surat emojisi ile birlikte "Ne desem bilemedim" mesajı dikkat çekti.

  • 4
  • 77
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilgili yorum sonrası çileden çıktı! Fotoğraflarını ifşa etti

YouTube'da bir programa konuk olan ünlü oyuncu, 2008 yılında evlendiği Yağmur Atacan, 2009'da dünyaya gelen kızı Su ve meslek hayatını ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

  • 5
  • 77
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilgili yorum sonrası çileden çıktı! Fotoğraflarını ifşa etti

"17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19'umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım. Başka türlüsünü bilmiyorum. Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurt dışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor."