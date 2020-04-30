Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la ilgili yorum sonrası çileden çıktı! Fotoğraflarını ifşa etti

Pınar Altuğ sosyal medyada eşiyle ilgili gelen bir yorum sonrası çileden çıktı. Yağmur Atacan'la evliliğiyle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz bir yorum yapan takipçisini adeta rezil etti. Kendisine 'yüzünüz çok çirkin', eşine ise 'Jigolo' diyen takipçisinin fotoğraflarını paylaşan Altuğ "Ne desem bilemedim" dedi.