27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziden ayrılması büyük üzüntü yarattı. Hal böyle olunca dizinin takipçileri sezon finali için gelecek açıklamaları merakla bekleniyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?

Giriş Tarihi: 27.05.2021 18:27
  • 1
  • 6
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Bir Zamanlar Çukuroava, bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Son bölümlerde ayrılıkların yaşanması sezon finalinin ayak sesleri olarak algılandı. Dizinin takipçileri sezon final tarihi ve yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal ve Furkan Palalı gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizinin yeni sezonda da devam edeceği öğrenildi. Adana'da çekilen dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 100. bölümde sezon finali yapması planlanıyor.

  • 3
  • 6
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?

DOKTOR MÜJGAN'A VEDA!

Doğduğu ailesinden vazgeçip, kendine bir aile bulmaya geldiği Çukurova'da, bir başka aşk hikayesinin içine düşen, acıların, kayıpların ardından kendi yolunu bulan Doktor Müjgan'ın haberi Çukurova'yı yakacak.

  • 4
  • 6
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?

Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek. Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi olacak. Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan, İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı.

  • 5
  • 6
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sezon finali yapacak? Bir Zamanlar Çukurova sezon final tarihi belli mi?

Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor. Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor.