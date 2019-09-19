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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Geçtiğimiz sezon izleyicileri ekran başına kilitleyen ve reytingleri alt üst eden aşk hikayesi Bir Zamanlar Çukurova için geri sayım sürüyor. Dizinin takipçileri Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Çukurova sevenlerine müjdeli haber geldi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Dizinin sezon finalinde, Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken, Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışmıştı. İşte Bir Zamanlar Çukurova yayın tarihi!

Giriş Tarihi: 19.09.2019 02:19 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 02:21
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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni sezona bomba gibi girecek dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Perşembe akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda da heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? ATV yayın akışını araştıran dizinin fanları, Bir Zamanlar Çukurova yayın tarihini merak ediyor. Dizinin sezon finalinde nefes kesen sahneler yaşanmıştı. Yeni sezon fragmanında da; Fragmanda "Sen bizim kaderimizle oynadın… Şimdi bunun bedelini ödeyeceksin!" repliği dikkat çekiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova ne zaman sorusunun yanıtı!

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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Müjgan telli duvaklı gelin olur! Düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşır. Yine silahlar çekilir. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet eder.

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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?

Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikleyecektir. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf eder! Züleyha'yı iffetsizlikle suçlar! Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam etmektedir.

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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?

Saniye Gaffur'u evden atar. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca, Gaffur'un zulası ortaya çıkar ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçer. Tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşir.

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Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?

Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılır. Müjgan mutlu, Yılmaz ise şaşkındır!