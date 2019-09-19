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Özcan Deniz oğlu ile fotoğrafını paylaştı! Sosyal medyada olay oldu...
Özcan Deniz son zamanların en çok konuşulan ünlü isimlerin başında geliyor. İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Özcan Deniz'in son paylaşımı hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İstanbullu Gelin dizisiyle hayran kitlesini arttıran Özcan Deniz, oğlu ile fotoğrafını sosyal medya adresinden paylaştı.
Giriş Tarihi: 19.09.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 06:56
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