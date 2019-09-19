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Özcan Deniz oğlu ile fotoğrafını paylaştı! Sosyal medyada olay oldu...

Özcan Deniz son zamanların en çok konuşulan ünlü isimlerin başında geliyor. İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Özcan Deniz'in son paylaşımı hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İstanbullu Gelin dizisiyle hayran kitlesini arttıran Özcan Deniz, oğlu ile fotoğrafını sosyal medya adresinden paylaştı.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 06:56
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Özcan Deniz oğlu ile fotoğrafını paylaştı! Sosyal medyada olay oldu...

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ'da doğmuştur. Aslen Ağrı'lıdır. 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi. 13 yaşındayken İzmir'de şarkı söylemeye başladı ve 16 yaşında Antalyada şarkı söyleyerek tüm ailesini geçindirecek parayı kazanmaya başladı. 17 yaşında İstanbul'a geldi ve burada bir süre pavyonlarda çıktıktan sonra 18 yaşında Almanya München'e gitti.

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Özcan Deniz oğlu ile fotoğrafını paylaştı! Sosyal medyada olay oldu...

Yaşar Yağmur'la tanıştı ve böylece "Yine Ağlattın Beni" adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Aşkım Dağlarda Gezer dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Özcan Deniz, 2002 yılında hem müzik hem dizi alanında büyük bir başarı yakaladı. Asmalı Konak dizisinde Ürgüp'ün en zengin ve en büyük ağası olan Seymen Ağa karakterini canlandırdı ve bu dizi Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizisi oldu. Asmalı Konak, Haziran Gecesi, Samanyolu, Bir Zamanlar Osmanlı, Karagül ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi dizilerde yer almıştır. Yönetmenlik yapan Özcan Deniz yazıp yönettiği Evim Sensin, Su ve Ateş, İkinci Şans, Sevimli Tehlikeli, Ya Sonra filmlerini beyaz perdeye taşımıştır.

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Özcan Deniz oğlu ile fotoğrafını paylaştı! Sosyal medyada olay oldu...

Özcan Deniz, Feyza Altan ile evlidir ve Kuzey adında bir oğlu vardır. Şimdilerde Star televizyonunda yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Faruk Boran karakterine hayat veren Özcan Deniz, 1.80 metre boyunda, 80 kilo ve Boğa burcudur.

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Özcan Deniz oğlu ile fotoğrafını paylaştı! Sosyal medyada olay oldu...

Özcan Deniz ile Feyza Aktan ayrılığı son zamanlarda en çok konuşulan konuların başında gelirken, çiftin oğullları sosyal medyaya damga vuruyor.

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Özcan Deniz oğlu ile fotoğrafını paylaştı! Sosyal medyada olay oldu...

İstanbullu Gelin dizisinde gösterdiği başarılı performans ile milyonları ekran başına kilitleyen Özcan Deniz'in Instagram'dan oğlu ile yaptığı paylaşım beğeni yağmurunu tutuldu. İşte başta Özcan Deniz olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen çocukları..