27 Eylül 2025, Cumartesi
Bir Gece Masalı'nın Mahir'iydi! Burak Deniz'in yeni aşkı ünlü ressam çıktı
Son olarak Bir Gece Masalı dizisinde 'Mahir' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Deniz, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Meslektaşı Bestemsu Özdemir'le yollarını ayıran yakışıklı oyuncunun adı Uzak Şehir'in güzel oyuncusu Yaren Güldiken ile anılmıştı. Ancak, şimdi bambaşka bir iddia ortaya çıktı. Deniz, meğerse ünlü ressamla aşk yaşıyormuş!
