Bir Gece Masalı’nın Mahir’iydi! Burak Deniz’in yeni aşkı ünlü ressam çıktı

"Şimdiye kadar hep meslektaşlarıyla aşk yaşayan, en son adı genç oyuncu Yaren Güldiken ile anılan ünlü oyuncu Burak Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığı kulağıma geldi. Ancak Deniz bu kez oyuncuyla değil bir ressamla aşk yaşıyormuş. Yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi, ressam ve sanat galerisi sahibi Sedef Gali.