Bir Gece Masalı'nın Mahir'iydi! Burak Deniz'in yeni aşkı ünlü ressam çıktı

Son olarak Bir Gece Masalı dizisinde 'Mahir' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Burak Deniz, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Meslektaşı Bestemsu Özdemir'le yollarını ayıran yakışıklı oyuncunun adı Uzak Şehir'in güzel oyuncusu Yaren Güldiken ile anılmıştı. Ancak, şimdi bambaşka bir iddia ortaya çıktı. Deniz, meğerse ünlü ressamla aşk yaşıyormuş!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 09:03
atv'nin geçtiğimiz aylarda final yapan dizisi Bir Gece Masalı'nda Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Bestemsu Özdemir ile yollarını ayırmıştı.

Ünlü oyuncu hakkında şimdi de bambaşka bir aşk iddiası ortaya çıktı.

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken ile adı anılan oyuncu, meğer ünlü ressamla aşk yaşıyormuş!

Sabah yazarı Bülent Cankurt, magazin dünyasında sıkça merak edilen isimlerden olan Deniz'in özel yaşamındaki gelişmeleri köşesine taşıdı.

İşte o yazı:

"Şimdiye kadar hep meslektaşlarıyla aşk yaşayan, en son adı genç oyuncu Yaren Güldiken ile anılan ünlü oyuncu Burak Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığı kulağıma geldi. Ancak Deniz bu kez oyuncuyla değil bir ressamla aşk yaşıyormuş. Yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi, ressam ve sanat galerisi sahibi Sedef Gali.

Bir arkadaşım, Burak Deniz ile Sedef Gali'yi önceki akşam çağdaş sanat fuarını gezerken görmüş. Yan yana gelen herkese sevgili yakıştırması yapmayı sevmem bilirsiniz ama arkadaşımın söylediğine göre aralarında, arkadaşlıktan çok öte bir samimiyet varmış.

Bu arada Burak Deniz ile Sedef Gali, ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın temmuzda Bodrum'da verdiği partinin de konukları arasındaydı, sanırım bu aşkın temelleri o partide atıldı. Bu arada Burak Deniz, yakında yeni dizisi başlayacağı için bu aşkı gizli yaşamayı tercih ediyor sanırım."

Sedef Gali