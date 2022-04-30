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Bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı ortaya çıktı

Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle yıldızı parlayan Miray Daner, son olarak Kara Tahta dizisiyle ekranlara döndü. Oyunculuğu kadar değişimiyle de adından söz ettiren güzel oyuncu, verdiği kiloların ardından bambaşka bir görünüme kavuştu. Bir deri bir kemik kalan Daner'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

Giriş Tarihi: 30.04.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 16:25
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Bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı ortaya çıktı

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eridi.

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Bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı ortaya çıktı

Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı ortaya çıktı

Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. İşte Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

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Bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı ortaya çıktı

Fit haliyle dikkat çeken Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti.

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Bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı ortaya çıktı

Daner "O zaman o şekilde mutluydum sonra sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya başladım" demişti.