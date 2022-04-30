30 Nisan 2022, Cumartesi
Bir deri bir kemik kaldı! Miray Daner’in zayıflama sırrı ortaya çıktı
Medcezir ve Vatanım Sensin dizileriyle yıldızı parlayan Miray Daner, son olarak Kara Tahta dizisiyle ekranlara döndü. Oyunculuğu kadar değişimiyle de adından söz ettiren güzel oyuncu, verdiği kiloların ardından bambaşka bir görünüme kavuştu. Bir deri bir kemik kalan Daner'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...
Giriş Tarihi: 30.04.2022 16:24 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 16:25
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21