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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'e Gönül karakteriyle dahil olan Evrim Doğan, adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğuyla son yıllarda tüm dikkatleri üzerine çeken Doğan, özel hayatıyla mercek altına alındı. Geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız evlenen güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Evrim Doğan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 30.04.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 14:13
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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Kardeşlerim'in kadrosuna Gönül karakteriyle dahil olan Evrim Doğan, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Son yıllarda ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Doğan, özel hayatıyla merak konusu oldu.

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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

Doğan'ın sessiz sedasız evlendiği oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

İşte başta Evrim Doğan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Kardeşlerim’in Gönül’ü Evrim Doğan sessiz sedasız evlenmişti! Eşi bakın kim çıktı

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL