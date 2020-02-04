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Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında çalışma yaptı

İnsanlığın neslinin nasıl tükeneceği düşüncesi üzerinde çalışan Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları ilginç sonuçlara ulaştı. Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle yapılan açıklama sonrası dünya basını bu detayları konuştu. Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında konuştu. İşte bilim insanlarının yaptığı çalışmanın sonuçları...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 12:59 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 13:06
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Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında çalışma yaptı

Oxford Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, insanlığın sonunun nasıl geleceği yönünde bir çalışma yaptı. Bilim insanlarının çalışması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

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Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında çalışma yaptı

İnsanlığın neslinin tükenmesi üzerine bilim insanları tarafından yürütülen çalışmada şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı.

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Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında çalışma yaptı

14 BİNDE 1 İHTİMAL

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmaları için Etiyopya ve Fas'ta elde edilen on binlerce yıllık arkeolojik bulguları kullandılar.

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Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında çalışma yaptı

Arkeolojik bulgulardan elde edilen verilerle neslimizin tükenmesi ihtimali hesaplandı.

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Bilim insanları insanlığın neslinin ne zaman tükeneceği hakkında çalışma yaptı

Bilim insanlarının 350 bin yıllık arkeolojik verileri incelediği ve bu verilere dayanarak insanlığın neslinin tükenme olasılığının hesaplandığı belirtildi.