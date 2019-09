Best Model Gizem Kayalı ile Murat Binici dünyaevine girdi

2016 Best Model of Türkiye birincisi ve Best Model of The World yarışmasında ikinci seçilen model Gizem Kayalı, uzun zamandır aşk yaşadığı Murat Binici ile dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini Erkan Özerman yaptı.