Beşar Esad’ın kızı Zein el-Esad’ın Bodrum’da tatil yaptığı iddia edilmişti! O isim bakın kim çıktı…

Ülkesinde vatandaşlarına zulmeden Beşar Esad'ın kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da tatilde olduğu iddiası gündeme taşınmıştı. Oldukça ses getiren haber sonrası o kızın Esad'ın kızı Zein el-Esad değil yeğeni çıktı. Suriyeli yazar Ali Al Suleiman, fotoğraftaki kızın Beşar Esad'ın kızı Zein el-Esad değil, yeğeni olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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