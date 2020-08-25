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Beşar Esad’ın kızı Zein el-Esad’ın Bodrum’da tatil yaptığı iddia edilmişti! O isim bakın kim çıktı…

Ülkesinde vatandaşlarına zulmeden Beşar Esad'ın kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da tatilde olduğu iddiası gündeme taşınmıştı. Oldukça ses getiren haber sonrası o kızın Esad'ın kızı Zein el-Esad değil yeğeni çıktı. Suriyeli yazar Ali Al Suleiman, fotoğraftaki kızın Beşar Esad'ın kızı Zein el-Esad değil, yeğeni olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 09:15
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Beşar Esad’ın kızı Zein el-Esad’ın Bodrum’da tatil yaptığı iddia edilmişti! O isim bakın kim çıktı…

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın Bodrum'da lüks bir teknede tatil yaptığı iddia edilmişti.
Sabah'ın haberine göre, birkaç gündür herkes, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 16 yaşındaki kızı Zein el-Esad'ın

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Beşar Esad’ın kızı Zein el-Esad’ın Bodrum’da tatil yaptığı iddia edilmişti! O isim bakın kim çıktı…

Bodrum'da olduğunu konuşuyordu. Çok konuşulan haberin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Suriyeli yazar Ali Al Suleiman, o kişinin kimliğini açıkladı.

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Beşar Esad’ın kızı Zein el-Esad’ın Bodrum’da tatil yaptığı iddia edilmişti! O isim bakın kim çıktı…

CEMİL ESAD'IN TORUNU

Suleiman, Bodrum'daki teknede çekilen fotoğraftaki kızın Beşar Esad'ın kızı değil, yeğeni olduğunu belirtti. O kız, Beşar Esad'ın vefat eden amcası Cemil Esad'ın torunu çıktı

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Beşar Esad’ın kızı Zein el-Esad’ın Bodrum’da tatil yaptığı iddia edilmişti! O isim bakın kim çıktı…

Başka bir kaynak da kızın Cemil Esad'ın torunu olduğunu doğruladı.