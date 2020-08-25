25 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 7 aylık hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi!

7 aylık hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi!

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal hamile olduğu haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Karantina sürecinin bitmesinin ardından eşiyle birlikte tatile çıkan Kobal, hamile halini bugüne kadar takipçileriyle paylaşmamıştı. 7 aylık hamile olan Sinem Kobal, ilk kez görüntülendi. Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken görüntülenen Kobal'ın karnı burnunda haline beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 09:46
  • 1
  • 52
7 aylık hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi!

Hamile olduğu haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Sinem Kobal, kızları olacağı haberini vermiş ancak hamile fotoğrafını sevenleriyle paylaşmamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 52
7 aylık hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi!

Kenan İmirzalıoğlu ile tatile çıkan Sinem Kobal, önceki gün Nişantaşı'nda bir klinikten çıkarken görüntülendi.

  • 3
  • 52
7 aylık hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi!

tv100'ün haberine göre, bebeklerinin kontrolü için gittikleri klinikten çıkarken görüntülenen çiftten İmirzalıoğlu "Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntımız yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" dedi.

  • 4
  • 52
7 aylık hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi!

Karnı belirginleşen Kobal da "Kontrole geldik" diye konuştu.

  • 5
  • 52
7 aylık hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi!

Bugüne kadar hamile olarak görüntülenemeyen Kobal'ın hamile haline beğeni yağdı.