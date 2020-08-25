ANA SAYFA
7 aylık hamile olan Sinem Kobal ilk kez görüntülendi!
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal hamile olduğu haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Karantina sürecinin bitmesinin ardından eşiyle birlikte tatile çıkan Kobal, hamile halini bugüne kadar takipçileriyle paylaşmamıştı. 7 aylık hamile olan Sinem Kobal, ilk kez görüntülendi. Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken görüntülenen Kobal'ın karnı burnunda haline beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 09:46
- 1
- 52
- 2
- 52
- 3
- 52
- 4
- 52
- 5
- 52