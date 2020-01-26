Milyoner'de şaşkına çeviren başkent sorusu! Kim Milyoner Olmak İster 861.yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 861.yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olan Kim Milyoner Olmak İster'in 861.yeni bölümünde ''1930 yılında Türkiye'nin başkenti neresiydi?'' sorusu için iki joker harcayan yarışmacı izleyenleri şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 861.yeni bölümüne damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 26.01.2020 04:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





