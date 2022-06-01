01 Haziran 2022, Çarşamba
Berkay Şahin’e hapis şoku! Attığı mesaj başına bela oldu
Berkay Şahin paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'ye cevap vermiş, hakaret ve tehdit etmişti. Takipçisi, gelen mesajı savcılığa iletip şikayetçi olmuştu. Şahin'in üzerine atılı 'Hakaret' suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğunun altının çizildiği iddianamede, taraflara uzlaşmacı tayin edildiği ancak tarafların uzlaşamadığı da aktarıldı. Ayrıca 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:37
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