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Berkay Şahin’e hapis şoku! Attığı mesaj başına bela oldu

Berkay Şahin paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'ye cevap vermiş, hakaret ve tehdit etmişti. Takipçisi, gelen mesajı savcılığa iletip şikayetçi olmuştu. Şahin'in üzerine atılı 'Hakaret' suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğunun altının çizildiği iddianamede, taraflara uzlaşmacı tayin edildiği ancak tarafların uzlaşamadığı da aktarıldı. Ayrıca 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Giriş Tarihi: 01.06.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 09:37
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Berkay Şahin’e hapis şoku! Attığı mesaj başına bela oldu

Berkay Şahin daha önce sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorum yapan takipçisi Burak Ş.'ye mesaj atınca davalık olmuştu. Ünlü şarkıcı olayın ardından mahkemedeki savunmasında Burak Ş.'ye "Namussuz" diyerek hakaret etmişti. Takipçinin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Berkay hakkında iddianame düzenlendi.

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Berkay Şahin’e hapis şoku! Attığı mesaj başına bela oldu

HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin üzerine atılı 'Hakaret' suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğunun altının çizildiği iddianamede, taraflara uzlaşmacı tayin edildiği ancak tarafların uzlaşamadığı da aktarıldı.

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Berkay Şahin’e hapis şoku! Attığı mesaj başına bela oldu

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Berkay Şahin, Temmuz 2020'de İnstagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlendi, kendisine mesaj atarak hakaret ve tehdit yağdırdı.

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Berkay Şahin’e hapis şoku! Attığı mesaj başına bela oldu

Takipçi ise soluğu savcılıkta aldı. Hakkında soruşturma başlatılan Berkay Şahin, "Ailemle olan fotoğrafımın altına hakaret içeren yorum yapınca kızgınlıkla yazdım" dedi.

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Berkay Şahin’e hapis şoku! Attığı mesaj başına bela oldu

"KLAVYE BAŞINDAN SALLAMAK KOLAY"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine " Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün " diye başlayan bir cümleyle 'hakaret' ve 'tehdit' suçunu işlediğini belirtti. 4 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.