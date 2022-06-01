Berkay Şahin’e hapis şoku! Attığı mesaj başına bela oldu

"KLAVYE BAŞINDAN SALLAMAK KOLAY"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcının sosyal medya hesabından takipçisine " Öyle sallamak kolay klavye başından olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün " diye başlayan bir cümleyle 'hakaret' ve 'tehdit' suçunu işlediğini belirtti. 4 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.