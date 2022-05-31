Hande Soral ve İsmail Demirci oğulları Ali’yi kucağına aldı! İşte Ali bebeğin ilk fotoğrafı

Oyuncu çift Hande Soral Demirci ve İsmail Demirci'nin bebekleri Ali dün akşam dünyaya geldi. Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin oğlunun fotoğrafları peş peşe geldi. İlk fotoğraf dayı Bedirhan Soral, ikinci fotoğraf teyzelik için gün sayan güzel oyuncu Bensu Soral'dan geldi. Art arda paylaşımların ardından Hande Soral da bebeği ile ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yazdığı not duygulandırırken takipçilerinden de beğeni ve yorum yağdı. İşte Hande Soral'ın oğlu Ali ile ilk paylaşımı…