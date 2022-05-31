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Haberler Galeri Hande Soral ve İsmail Demirci oğulları Ali’yi kucağına aldı! İşte Ali bebeğin ilk fotoğrafı

Hande Soral ve İsmail Demirci oğulları Ali’yi kucağına aldı! İşte Ali bebeğin ilk fotoğrafı

Oyuncu çift Hande Soral Demirci ve İsmail Demirci'nin bebekleri Ali dün akşam dünyaya geldi. Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinin oğlunun fotoğrafları peş peşe geldi. İlk fotoğraf dayı Bedirhan Soral, ikinci fotoğraf teyzelik için gün sayan güzel oyuncu Bensu Soral'dan geldi. Art arda paylaşımların ardından Hande Soral da bebeği ile ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına yazdığı not duygulandırırken takipçilerinden de beğeni ve yorum yağdı. İşte Hande Soral'ın oğlu Ali ile ilk paylaşımı…

Giriş Tarihi: 31.05.2022 23:08 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 23:18
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Hande Soral ve İsmail Demirci oğulları Ali’yi kucağına aldı! İşte Ali bebeğin ilk fotoğrafı

Ünlü oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci çifti geçen akşam annelik ve babalık duygusunu tattı.

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Hande Soral ve İsmail Demirci oğulları Ali’yi kucağına aldı! İşte Ali bebeğin ilk fotoğrafı

Çift, bebekleri Ali'yi kucağına aldı.

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Hande Soral ve İsmail Demirci oğulları Ali’yi kucağına aldı! İşte Ali bebeğin ilk fotoğrafı

Ali bebek İstanbul'da özel bir hastanede dünyaya geldi.

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Hande Soral ve İsmail Demirci oğulları Ali’yi kucağına aldı! İşte Ali bebeğin ilk fotoğrafı

Doğumun ardından Hande Soral'ın doktoru bebeğin ve çiçeği burnunda annenin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Hande Soral ve İsmail Demirci oğulları Ali’yi kucağına aldı! İşte Ali bebeğin ilk fotoğrafı

Hande Soral'ın çocuğu Ali kaç kilo, doğdu boyu ne kadar?