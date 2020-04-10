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Haberler Galeri Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Celil Nalçakan’a aşkını ilan etti

Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Celil Nalçakan’a aşkını ilan etti

Berk Oktay ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve olaylı şekilde ayrılan Merve Şarapçıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Berk Oktay'ın mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan ve hapis cezasıyla yargılanan Şarapçıoğlu, Instagram'daki paylaşımıyla oyuncu Celil Nalçakan'a aşkını ilan etti.

Giriş Tarihi: 10.04.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 12:08
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Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Celil Nalçakan’a aşkını ilan etti

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan, kafa bir karıştıran paylaşım geldi.

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Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Celil Nalçakan’a aşkını ilan etti

Oyuncu Berk Oktay'ın mahrem görüntülerini sosyal medyada yaymakla suçlanan ve 6 ila 8 yıl arası hapis cezasıyla yargılanan Merve Şarapçıoğlu, Instagram'daki paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

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Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Celil Nalçakan’a aşkını ilan etti

Instagram'ın 'Story' kısmında takipçilerinden kendisine soru sormalarını isteyen Şarapçıoğlu, "Kalbin dolu mu?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi, aşk dolu paylaşımlarına da oyuncu Celil Nalçakan'ı etiketledi.

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Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Celil Nalçakan’a aşkını ilan etti

PAYLAŞIMI SİLDİ

Ancak, takipçilerinin "Gündeme gelmek için Celil Nalçakan'ı kullanıyorsun" yorumları üzerine paylaşımlarını 20 dakika sonra sildi.

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Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Celil Nalçakan’a aşkını ilan etti

Merve Şarapçıoğlu'nun, kendisinden 10 yaş büyük oyuncu Celil Nalçakan'a olan aşkının karşılıklı olup olmadığı bilinmiyor.