Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu Celil Nalçakan’a aşkını ilan etti

Berk Oktay ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve olaylı şekilde ayrılan Merve Şarapçıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Berk Oktay'ın mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan ve hapis cezasıyla yargılanan Şarapçıoğlu, Instagram'daki paylaşımıyla oyuncu Celil Nalçakan'a aşkını ilan etti.