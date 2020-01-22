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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! Miras davasında karar çıktı

Geçtiğimiz yıl Amerika'da temizlikçilik yaptığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Zeynep Korel'i sevindiren bir gelişme yaşandı. Ailesi hakkında ilginç açıklamalarda bulunan ve annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel'in kendisini tehdit ettiğini söyleyen Zeynep Korel veraset belgesi almak için dava açmıştı. Babası Tanju Korel'in vefatının ardından mirasın paylaştırılmasını isteyen Zeynep Korel, mahkemeden istediğini aldı.

Giriş Tarihi: 22.01.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 11:30
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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! Miras davasında karar çıktı

Amerika'da temizlikçilik yaptığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme. Babası Tanju Korel'in vefatının ardından mirasın paylaştırılması için veraset ilamı (mirasçılık belgesi) isteyen Zeynep Korel'in talebi kabul edildi.

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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! Miras davasında karar çıktı

Mahkeme, sekize böldüğü mirasın kanun gereği iki payını anne Hülya Darcan'a, geriye kalan üçer payının da kardeşler Bergüzar Korel ile Zeynep Korel'e verilmesini hükmetti.

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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! Miras davasında karar çıktı

ABLASINI SUSTURMUŞTU

Zeynep Korel, geçtiğimiz aylarda kardeşi için "Bergüzar ile Halit Ergenç'in evliliğini bebek kurtardı" demişti. Doğum için gün sayan güzel oyuncu da ablasına konuşma yasağı getirmişti.

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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! Miras davasında karar çıktı

Korel kardeşler babalarının vefatından sonra ilişkilerini kesti.

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Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! Miras davasında karar çıktı

AİLE ARASINDA BAĞLAR KOPTU

Bir süredir Amerika'da tek başına yaşayan Zeynep Korel kendine yeni bir hayat kurdu. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitiren, birçok şirkette yöneticilik yapan, iki kitap yazan Zeynep, ailesiyle bağlarını kopardı ve temizliğe gitmeye başladı.