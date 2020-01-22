Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'i sevindiren gelişme! Miras davasında karar çıktı

Geçtiğimiz yıl Amerika'da temizlikçilik yaptığını söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Zeynep Korel'i sevindiren bir gelişme yaşandı. Ailesi hakkında ilginç açıklamalarda bulunan ve annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel'in kendisini tehdit ettiğini söyleyen Zeynep Korel veraset belgesi almak için dava açmıştı. Babası Tanju Korel'in vefatının ardından mirasın paylaştırılmasını isteyen Zeynep Korel, mahkemeden istediğini aldı.