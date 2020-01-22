Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'dan flaş bebek açıklaması!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti. Çiftin daha önce defalarca bebek beklediği haberi gündeme gelmiş ancak iddialar gerçek çıkmamıştı. Daha önce çıkan çocuk haberlerine 'Kısmet' şeklinde cevap veren Sinem Kobal, bu kez iddialara net bir dille cevap verdi. İşte Sinem Kobal'ın yaptığı çocuk açıklaması...