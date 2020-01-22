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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'dan flaş bebek açıklaması!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti. Çiftin daha önce defalarca bebek beklediği haberi gündeme gelmiş ancak iddialar gerçek çıkmamıştı. Daha önce çıkan çocuk haberlerine 'Kısmet' şeklinde cevap veren Sinem Kobal, bu kez iddialara net bir dille cevap verdi. İşte Sinem Kobal'ın yaptığı çocuk açıklaması...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 12:25
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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'dan flaş bebek açıklaması!

Oyuncu Sinem Kobal, önceki gün alışverişe çıktı. Eksiklerini tamamlayan oyuncu, 'bebek bekliyorlar' iddialarına açıklık getirdi.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'dan flaş bebek açıklaması!

Daha önce haklarında çıkan çocuk iddialarına 'Kısmet' yanıtını veren Kobal, bu kez net bir dille yalanladı.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'dan flaş bebek açıklaması!

Güzel oyuncu, "Şu an çocuk düşünmüyoruz" dedi. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Kobal, evde bol bol fantastik türde filmler izleyerek zaman geçirdiğini ifade etti.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'dan flaş bebek açıklaması!

2016 yılında dünyaevine giren ve evliliklerini mutlu bir şekilde sürdüren Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal arasındaki yaş farkı…

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Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal'dan flaş bebek açıklaması!

MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987