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Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce çılgına döndü: Sen ve senin gibiler...

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası tek yürek olan sanat dünyası depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. İlk günden beri yardım kampanyalarına destek veren Bergüzar Korel, son olarak yardım kolisinden çıkan eşyayı görünce çılgına döndü.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:51
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Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce çılgına döndü: Sen ve senin gibiler...

Bergüzar Korel büyük depremlerin ardından sosyal medyada çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor.

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Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce çılgına döndü: Sen ve senin gibiler...

Günlerdir pes etmeden çabalayan Korel sosyal medyadan da zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

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Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce çılgına döndü: Sen ve senin gibiler...

Bergüzar Korel son olarak yardım kolisinde gelen topuklu ayakkabıyı görünce çileden çıktı.

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Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce çılgına döndü: Sen ve senin gibiler...

"Ayakkabıyı bize yollayan kişi umarım bu mesajımı görürsün" diyen Bergüzar Korel paylaşımında şunları yazdı:

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Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce çılgına döndü: Sen ve senin gibiler...

"Dayanışma içinde olmak demek hep beraber el ele yaraları sarmak demek, buradayım demek, neye ihtiyacın varsa elimden geleni yapmaya hazırım demek."