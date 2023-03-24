Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkanı görünce çılgına döndü: Sen ve senin gibiler...

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası tek yürek olan sanat dünyası depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. İlk günden beri yardım kampanyalarına destek veren Bergüzar Korel, son olarak yardım kolisinden çıkan eşyayı görünce çılgına döndü.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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