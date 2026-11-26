Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler hastane odasından seslendi
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, hastaneden yaptığı serumlu paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. "Güneşte bile üşüyen kansız kızın hazin sonu" notuyla paylaşım yapan Yenenler, hastanelik olduğunu duyurdu.
Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler ile oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, 2019 yılında dünyaevine girdi.
Kuzey ve Mete adında iki oğulları bulunan ünlü çift, hem YouTube'da yayımladıkları videolar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
HASTANEDEN PAYLAŞIM YAPTI
Yenenler, son olarak Instagram'daki paylaşımıyla dikkat çekti. Hastaneden serum takılı halde paylaşım yapan Berfu Yenenler, gönderisine "Güneşte bile üşüyen kansız kızın hazin sonu" notunu düşerek hastanelik olduğunu duyurdu.
BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ
Öte yandan Öte yandan Berfu ve Eser Yenenler, temmuz ayında üçüncü çocuk bekledikleri iddiasıyla gündeme gelmişti.
Berfu Yenenler, hamile olduğunu ancak bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.