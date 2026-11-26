"KUZEY VE METE OLAYLARDAN HABERSİZ"

Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Yenenler, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olaylardan habersiz ve keyifleri yerinde. En kısa zamanda daha güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde kavuşuruz. Desteğiniz çok kıymetli, teşekkür ederiz."