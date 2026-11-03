Berdan Mardini'den sessiz sedasız boşanma! 15 yaş küçük eşiyle yollarını ayırdı
Şarkıcı Berdan Mardini, Nisan 2025'te evlendiği kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile yollarını ayırdı. Silivri Adliyesi'nde görülen davada çift, tek celsede sessiz sedasız boşandı.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Berdan Mardini, bir süredir aşk yaşadığı Dilara Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti. Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük olan Talay, Başakşehir'de sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu.
SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR
Daha önce de evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Berdan Mardini ve Dilara Talay çifti, yollarını ayırdı. Çiftin sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.
HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Mardini ve Talay, Silivri Adliyesi'nde görülen davada tek celsede boşandı. Taraflardan ayrılıkla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Öte yandan şarkıcı Berdan Mardini, 2010 yılında evlendiği Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Mardini ve Yelliler'in Ezmira ve Miran adında iki çocuğu bulunuyor.
(Fotoğraf: Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler)