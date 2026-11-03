Arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Berdan Mardini, doğup büyüdüğü topraklara olan vefasını 10 milyon dolarlık dev bir yatırımla taçlandırmıştı.

Köyüne kurduğu modern tesiste gül yağı, güllü parfüm, makaron ve güllü limonata gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiren sanatçı, bu tesisin bir günde ortaya çıkmadığını vurgulamıştı. Uzun yıllardır bu hayal için emek verdiğini belirten Mardini, yaptığı fedakârlıkları şu sözlerle anlatmıştı:

"Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim."