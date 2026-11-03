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Berdan Mardini'den sessiz sedasız boşanma! 15 yaş küçük eşiyle yollarını ayırdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şarkıcı Berdan Mardini, Nisan 2025'te evlendiği kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile yollarını ayırdı. Silivri Adliyesi'nde görülen davada çift, tek celsede sessiz sedasız boşandı.

Berdan Mardini'den sessiz sedasız boşanma! 15 yaş küçük eşiyle yollarını ayırdı 1

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Berdan Mardini, bir süredir aşk yaşadığı Dilara Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti. Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük olan Talay, Başakşehir'de sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu.

Berdan Mardini'den sessiz sedasız boşanma! 15 yaş küçük eşiyle yollarını ayırdı 2

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Daha önce de evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Berdan Mardini ve Dilara Talay çifti, yollarını ayırdı. Çiftin sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

Berdan Mardini'den sessiz sedasız boşanma! 15 yaş küçük eşiyle yollarını ayırdı 3

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Mardini ve Talay, Silivri Adliyesi'nde görülen davada tek celsede boşandı. Taraflardan ayrılıkla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Berdan Mardini'den sessiz sedasız boşanma! 15 yaş küçük eşiyle yollarını ayırdı 4

Öte yandan şarkıcı Berdan Mardini, 2010 yılında evlendiği Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Berdan Mardini'den sessiz sedasız boşanma! 15 yaş küçük eşiyle yollarını ayırdı 5

Mardini ve Yelliler'in Ezmira ve Miran adında iki çocuğu bulunuyor.

(Fotoğraf: Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler)

Berdan Mardini'den sessiz sedasız boşanma! 15 yaş küçük eşiyle yollarını ayırdı 6

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden Berdan Mardini, doğup büyüdüğü topraklara olan vefasını 10 milyon dolarlık dev bir yatırımla taçlandırmıştı.

Köyüne kurduğu modern tesiste gül yağı, güllü parfüm, makaron ve güllü limonata gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiren sanatçı, bu tesisin bir günde ortaya çıkmadığını vurgulamıştı. Uzun yıllardır bu hayal için emek verdiğini belirten Mardini, yaptığı fedakârlıkları şu sözlerle anlatmıştı:

"Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim."

Berdan Mardini'den sessiz sedasız boşanma! 15 yaş küçük eşiyle yollarını ayırdı 7

Yaklaşık 78 haneli bir köye 10 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldığında çevresinden eleştiri ve şaşkınlık dolu tepkiler aldığını dile getiren ünlü sanatçı, kendisine yöneltilen "Sen deli misin?" sorularına rağmen üretim sevdasından vazgeçmedi.

Mardini, 2017 yılından bu yana karşılaştığı engelleri aşarak hayalini gerçeğe dönüştürmeyi başardı.

Berdan Mardini'den sessiz sedasız boşanma! 15 yaş küçük eşiyle yollarını ayırdı 8

Yatırımının temel amacının köyden kente göçü azaltmak olduğunu belirten sanatçı, özellikle kadınların iş hayatına katılımına büyük önem verdi. Mardini, hedeflerini şu sözlerle ifade etmişti:

"Köyden şehre göçü azaltmak istiyoruz. İnsanlar kendi toprağında mutlu olsun istiyorum. Önceliğim kadın istihdamını artırmaktı."

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