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Bensu Soral'dan olay paylaşım! O da makyajsızlar kervanına katıldı

Bir süredir ekranlarda gözükmeyen ünlü oyuncu Bensu Soral, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ablası Hande Soral'ın Diriliş Ertuğrul'da boy gösterdiği dönemde hiçbir projede yer almamasına rağmen Bensu Soral adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Türkiye'nin en güzel oyuncuları arasında yer alan Bensu Soral, makyajsız halini sosyal medyadan paylaştı. İşte kısa sürede binlerce beğeni alan o fotoğraf...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 01:03 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 01:11
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Bensu Soral'dan olay paylaşım! O da makyajsızlar kervanına katıldı

Bir süredir ekranlarda gözükmeyen ünlü oyuncu Bensu Soral, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ablası Hande Soral'ın Diriliş Ertuğrul'da boy gösterdiği dönemde hiç bir projede yer almamasına rağmen Bensu Soral adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Türkiye'nin en güzel oyuncuları arasında yer alan Bensu Soral, makyajsız halini sosyal medyadan paylaştı. İşte kısa sürede binlerce beğeni alan o fotoğraf...

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Bensu Soral'dan olay paylaşım! O da makyajsızlar kervanına katıldı

Güzel oyuncu Bensu Soral'ın Instagram'dan yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu.

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Bensu Soral'dan olay paylaşım! O da makyajsızlar kervanına katıldı

Bir süredir projelerde yer almayan Bensu Soral, Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

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Bensu Soral'dan olay paylaşım! O da makyajsızlar kervanına katıldı

Türkiye'nin en güzel oyuncuları arasında yer alan Bensu Soral'ın doğal hali çok beğenildi.

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Bensu Soral'dan olay paylaşım! O da makyajsızlar kervanına katıldı

Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.