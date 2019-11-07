Bensu Soral'dan olay paylaşım! O da makyajsızlar kervanına katıldı
Bir süredir ekranlarda gözükmeyen ünlü oyuncu Bensu Soral, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ablası Hande Soral'ın Diriliş Ertuğrul'da boy gösterdiği dönemde hiçbir projede yer almamasına rağmen Bensu Soral adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Türkiye'nin en güzel oyuncuları arasında yer alan Bensu Soral, makyajsız halini sosyal medyadan paylaştı. İşte kısa sürede binlerce beğeni alan o fotoğraf...
Giriş Tarihi: 07.11.2019 01:03Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 01:11