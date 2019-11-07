Bensu Soral'dan olay paylaşım! O da makyajsızlar kervanına katıldı

Bir süredir ekranlarda gözükmeyen ünlü oyuncu Bensu Soral, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ablası Hande Soral'ın Diriliş Ertuğrul'da boy gösterdiği dönemde hiç bir projede yer almamasına rağmen Bensu Soral adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Türkiye'nin en güzel oyuncuları arasında yer alan Bensu Soral, makyajsız halini sosyal medyadan paylaştı. İşte kısa sürede binlerce beğeni alan o fotoğraf...