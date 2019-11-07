Alişan Buse Varol hakkındaki sözleriyle sanat camiasını karıştırdı! Buse'nin sesi...

Alişan eşi Buse Varol'un sesinin de güzel olduğunu söylerken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evlerinde bazen eşi Buse Varol ile müzik çalıp şarkı söylediklerini ifade eden Alişan, "Belki ileride hatıra olsun diye bir albüm yapabiliriz" dedi. Açıklamalarına devam eden Alişan, sanat camiasını karıştıran sözler de sarf etti. Açıklamalarıyla gündeme oturan Alişan ve Buse Varol'un özel hayatları mercek altına alındı. Sevenlerinin yaş farkını merak ettiği ünlü çiftin gerçekleri herkesi şaşkına çevirdi.