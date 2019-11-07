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Alişan Buse Varol hakkındaki sözleriyle sanat camiasını karıştırdı! Buse'nin sesi...

Alişan eşi Buse Varol'un sesinin de güzel olduğunu söylerken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evlerinde bazen eşi Buse Varol ile müzik çalıp şarkı söylediklerini ifade eden Alişan, "Belki ileride hatıra olsun diye bir albüm yapabiliriz" dedi. Açıklamalarına devam eden Alişan, sanat camiasını karıştıran sözler de sarf etti. Açıklamalarıyla gündeme oturan Alişan ve Buse Varol'un özel hayatları mercek altına alındı. Sevenlerinin yaş farkını merak ettiği ünlü çiftin gerçekleri herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 09:48
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Alişan Buse Varol hakkındaki sözleriyle sanat camiasını karıştırdı! Buse'nin sesi...

Eşi Buse Varol ile çoğu zaman evde şarkı söylediklerini dile getiren Alişan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Alişan Buse Varol hakkındaki sözleriyle sanat camiasını karıştırdı! Buse'nin sesi...

"BİRÇOK SANATÇIDAN..."

Alişan açıklamalarına şöyle devam etti;

"Buse'yle evde otururken de kendi aramızda çalıp söylediğimiz zaman oluyor. Öyle bir niyet yok ama şunu üstüne basa basa söylüyorum;

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Alişan Buse Varol hakkındaki sözleriyle sanat camiasını karıştırdı! Buse'nin sesi...

Buse'nin sesi birçok 'benim' diyen şarkıcıdan, sanatçıdan çok çok daha güzel. Belki ilerde hatıra olsun diye bir albüm yapabiliriz" dedi.

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Alişan Buse Varol hakkındaki sözleriyle sanat camiasını karıştırdı! Buse'nin sesi...

Alişan'ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sevilen sanatçı Alişan, açıklamaları sonrası özel hayatıyla gündeme oturdu. Alişan'ın eşi Buse Varol ile arasındaki boy farkı dikkatlerden kaçmadı.

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Alişan Buse Varol hakkındaki sözleriyle sanat camiasını karıştırdı! Buse'nin sesi...

Peki Alişan ve Buse Varol arasındaki boy farkı ne kadar? İşte Alişan ve ünlülerin boyları...