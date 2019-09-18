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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ile Furkan Palalı arasındaki fark şaşırttı

Benim Tatlı Yalanım oyuncuları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı arasındaki fark şaşırttı. Dizideki uyumlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aşk yaşadıkları iddia edildi. Dizinin sevenleri çıkan aşk haberleriyle heyecanlanırken ikilinin özel hayatı da mercek altına alındı. Aşk haberlerinin çıkmasıyla birlikte ikili hakkında araştırma yapan sevenleri Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı arasındaki boy farkına şaşırdı.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 16:00
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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ile Furkan Palalı arasındaki fark şaşırttı

Benim Tatlı Yalanım'daki uyumlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aşk yaşadıkları iddia edildi. Aşk haberlerinin çıkmasıyla birlikte ikili hakkında araştırma yapan sevenleri Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı arasındaki boy farkına şaşırdı.

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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ile Furkan Palalı arasındaki fark şaşırttı

SALİH BADEMCİ - 179 CM

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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ile Furkan Palalı arasındaki fark şaşırttı

BURCU BİRİCİK - 170 CM

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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ile Furkan Palalı arasındaki fark şaşırttı

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM

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Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ile Furkan Palalı arasındaki fark şaşırttı

SHAKİRA - 150 CM