Benim Tatlı Yalanım’ın yıldızları Aslı Bekiroğlu ile Furkan Palalı arasındaki fark şaşırttı

Benim Tatlı Yalanım oyuncuları Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı arasındaki fark şaşırttı. Dizideki uyumlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı'nın aşk yaşadıkları iddia edildi. Dizinin sevenleri çıkan aşk haberleriyle heyecanlanırken ikilinin özel hayatı da mercek altına alındı. Aşk haberlerinin çıkmasıyla birlikte ikili hakkında araştırma yapan sevenleri Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı arasındaki boy farkına şaşırdı.