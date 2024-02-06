06 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Mavi gözleriyle resmen...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Mavi gözleriyle resmen...

Atv'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın Cezayir'i olarak tanınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca ailesiyle yakın takibe alındı. Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 11:00
  • 1
  • 119
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Mavi gözleriyle resmen...

Atv'nin iddialı dizilerinden biri olan "Ben Bu Cihana Sığmazam", seyirciyi ekran başına kilitleyen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Cezayir karakteri olarak tanınan usta oyuncu Oktay Kaynarca, hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Ünlü oyuncu bu sefer de kız kardeşiyle gündem geldi. İkilinin benzerlikleri, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 119
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Mavi gözleriyle resmen...

Kaynarca, sosyal medya hesabından paylaştığı karesi ile çok konuşulmuştu.

  • 3
  • 119
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Mavi gözleriyle resmen...

Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. İşte Oktay Kaynarca'nın kardeşi başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

  • 4
  • 119
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Mavi gözleriyle resmen...

MELİS MİNKARİ'NİN ABLASI MERVE MİNKARİ

  • 5
  • 119
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Mavi gözleriyle resmen...

MELİS MİNKARİ'NİN ABLASI MERVE MİNKARİ