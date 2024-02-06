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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir'i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Mavi gözleriyle resmen...
Atv'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın Cezayir'i olarak tanınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Kaynarca ailesiyle yakın takibe alındı. Usta oyuncunun kız kardeşi Meryem Kaynarca güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:53Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 11:00