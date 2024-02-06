Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’nın kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Mavi gözleriyle resmen...

Atv'nin iddialı dizilerinden biri olan "Ben Bu Cihana Sığmazam", seyirciyi ekran başına kilitleyen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Cezayir karakteri olarak tanınan usta oyuncu Oktay Kaynarca, hem televizyon ekranlarında hem de sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Ünlü oyuncu bu sefer de kız kardeşiyle gündem geldi. İkilinin benzerlikleri, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.