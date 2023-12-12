Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gardaşov dengeleri alt üst ediyor!

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf) ve Levent Özdilek'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gardaşov dengeleri alt üst ediyor!

Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 11:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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