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Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gardaşov dengeleri alt üst ediyor!

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf) ve Levent Özdilek'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gardaşov dengeleri alt üst ediyor!

Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 11:21
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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov dengeleri alt üst ediyor!

49.Bölüm:

Cezayir'in eli Gardaşov'un gelmesiyle rahatlamıştır. Onun yardımıyla ambargoyu delmeyi tasarlamaktadır. Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov dengeleri alt üst ediyor!

Fakat Müfit ve Atakan, Gardaşov'u evinden alıp ona düstur çekerler.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov dengeleri alt üst ediyor!

Kardeşi de vaktinde Amerika'nın petrol ambargosunu deldiği için Gardaşov'u sakıncalı bulmakta ve Cezayir'le ortak olmasını istememektedirler.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov dengeleri alt üst ediyor!

Bu esnada Cezayir, Gardaşov'dan kardeşini Amerika'ya teslim edenin Erman olduğunu öğrenir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Gardaşov dengeleri alt üst ediyor!

Yani Gardaşov sadece Cezayir'e yardım etmek için gelmemiştir. Erman'la da yüzleşecektir.