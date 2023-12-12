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Aldatmak’ta Güzide’nin zorlu sınavı! Sezai ile ipler geriliyor

Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 49. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinin yeni bölümümde Güzide ve Sezai, İpek'in oyunları nedeniyle çalkantılı döneme girecek. İşte Aldatmak'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 11:08
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Aldatmak’ta Güzide’nin zorlu sınavı! Sezai ile ipler geriliyor

49.Bölüm Özeti:

İpek, Güzide'ye karşı oynadığı oyunda büyük bir hamle yapar. İyi niyeti bir kez daha suistimal edilen Güzide hem ailesini hem de ilişkisini tamir etmeye çalışır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ta Güzide’nin zorlu sınavı! Sezai ile ipler geriliyor

Sezai ile Güzide'nin ilişkisi çalkantılı bir döneme girer. Kızına yeni kavuşan Sezai kime güveneceğini seçmek zorundadır.

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Aldatmak’ta Güzide’nin zorlu sınavı! Sezai ile ipler geriliyor

Ümit, birine körü körüne güvenmenin sonuçlarıyla yüzleşir. İçinde bulundukları durumda bitirici hamleyi yapan ise zamanında dayısıyla aynı hataları yapan Ozan olacaktır.

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Aldatmak’ta Güzide’nin zorlu sınavı! Sezai ile ipler geriliyor

Tolga'nın kaderi Selin'in söyleyeceklerine bağlıdır. Ne var ki Serra, ablasının ifadesinin Tolga'yı aklamasını istemez.

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Aldatmak’ta Güzide’nin zorlu sınavı! Sezai ile ipler geriliyor

Oğlunu korumaya çalışırken onu kandırarak işleri bu noktaya getiren Oltan vicdanıyla mücadele ederken beklemediği biriyle yakınlaşır.