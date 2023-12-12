12 Aralık 2023, Salı
Aldatmak’ta Güzide’nin zorlu sınavı! Sezai ile ipler geriliyor
Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 49. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinin yeni bölümümde Güzide ve Sezai, İpek'in oyunları nedeniyle çalkantılı döneme girecek. İşte Aldatmak'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 11:08
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