16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karar aşamasında! Aile mi vatan mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karar aşamasında! Aile mi vatan mı?

atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan dizinin yeni bölümünde Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalır. Cezayir kendisine yapılan büyük ihanetin karşısında nasıl bir karar verecektir? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:19
  • 1
  • 9
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karar aşamasında! Aile mi vatan mı?

17.Bölüm:

Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalır. Sonunda zor da olsa kararını verir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karar aşamasında! Aile mi vatan mı?

Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını ele geçirir ve ödül olarak beklediği çağrıyı alarak Cezayir ve sistemini yok etmeyi amaçlayan uluslararası bir örgütle görüşmeye başlar.

  • 3
  • 9
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karar aşamasında! Aile mi vatan mı?

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Jean Luc'un hayatı can düşman olarak bildiği Firuze'ye emanet edilir.

  • 4
  • 9
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karar aşamasında! Aile mi vatan mı?

Jean Luc ayıldığında Firuze'ye minnet duymak yerine Firuze'yi geçmişiyle ilgili köşeye sıkıştırmaya çalışır.

  • 5
  • 9
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karar aşamasında! Aile mi vatan mı?

Firuze'nin Cezayir'e dair umutları, Cezayir'i Suna ve Leyla ile birlikte aile resminde görünce yıkılır.