Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir karar aşamasında! Aile mi vatan mı?

atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 17. bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Işıl Yücesoy ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu gibi dev isimleri kadrosunda buluşturan dizinin yeni bölümünde Cezayir kendisine yapılan ihanetle ilgili zor bir karar alma aşamasında ailesiyle vatanı arasında kalır. Cezayir kendisine yapılan büyük ihanetin karşısında nasıl bir karar verecektir? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...