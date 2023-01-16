16 Ocak 2023, Pazartesi
Acun Ilıcalı ile birbirine girdi! Nagihan Karadere hastalığını açıkladı
Nagihan Karadere Survivor'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Acun Ilıcalı ile karşı karşıya geldi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk kupasını kaldırdığı 'All Star' sezonu sonrası "Allah bir daha düşürmesin. Boyumuzun ölçüsünü aldık" dedi. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, 'Survivor Panorama' canlı yayınında Nagihan'a tepki gösterdi. Bu açıklamaya çok üzüldüğünü belirten Karadere ise bir ay önce yakalandığı hastalığı duyurdu.
Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:15
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