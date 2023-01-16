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Acun Ilıcalı ile birbirine girdi! Nagihan Karadere hastalığını açıkladı

Nagihan Karadere Survivor'la ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Acun Ilıcalı ile karşı karşıya geldi. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluk kupasını kaldırdığı 'All Star' sezonu sonrası "Allah bir daha düşürmesin. Boyumuzun ölçüsünü aldık" dedi. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, 'Survivor Panorama' canlı yayınında Nagihan'a tepki gösterdi. Bu açıklamaya çok üzüldüğünü belirten Karadere ise bir ay önce yakalandığı hastalığı duyurdu.

Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:15
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Acun Ilıcalı ile birbirine girdi! Nagihan Karadere hastalığını açıkladı

Survivor All Star 2022'yi altıncı olarak tamamlayan Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde 700 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

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Acun Ilıcalı ile birbirine girdi! Nagihan Karadere hastalığını açıkladı

"Bu hırsla bu azimle, bu başarı ile üçüncü kez boşa kürek çekmenin büyük bir üzüntüsünü yaşıyorum. Daha da artık parkur koyulmasın ki kimse kolunu, bacağını, aşil tendonunu bir sayı alma uğruna parkurda bırakmasın. Ne de olsa iş sadece SMS ile yürüyor. Aylardır sakatlıkla parkuru parçalayıp, aç kalmamız ve sağlığımızı kaybetmemiz de yanımıza kar kaldı. Tüm zorlukları ve parkuru aştık ama SMS'te çakıldık! Yani kısacası dostlarım; sahada kazandığımızı masada kaybettik. Olsun be canımız sağ olsun. Daha önce de söylediğim bir sözümü buraya bırakıyorum; ben kaybederken bile hep kazanan biriyimdir!"

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Acun Ilıcalı ile birbirine girdi! Nagihan Karadere hastalığını açıkladı

"ALLAH BİR DAHA DÜŞÜRMESİN"

Sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulunan eski atlet, yeniden Survivor'a katılmayacağını belirtirken, 'Z kuşağı' göndermesiyle birlikte şu ifadeleri kullanmıştı:

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Acun Ilıcalı ile birbirine girdi! Nagihan Karadere hastalığını açıkladı

"Yoğun istek üzerine 'Bir story atayım' dedim. Sizler gibi ben de şoklar içerisindeyim. Beklemediğimiz bir son oldu! Ne yapalım, hakkımızda hayırlısı olsun. Söyleyecek çok şey var ama söylememek gerekiyor, konuşmamak gerekiyor. Kırgın mıyım, çok. Üzgün müyüm, söylemeye gerek yok. Sizler elinizden gelenin fazlasını yaptınız, bundan hiç şüphem yok. Ben de elimden geleni yaptım. 38 yaşında bir kadınım, canımı dişime taktım. Tahmin edemeyeceğiniz zorlukta bir sürüveni geride bıraktım. Ne kadar Z kuşağına hitap etmesem de dışarı çıktığımda Z kuşakları tepemden inmiyor, bu da ayrı bir konu. Kime göre, neye göre! Neyse sağlık olsun, Allah bir daha düşürmesin. Boyumuzun ölçüsünü aldık, böyle bir sonu biz de beklemiyorduk. Keşke güzel bir sonla tamamlayabilseydik. Yakında canlı yayın açacağım, orada bol bol dertleşeceğiz."

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Acun Ilıcalı ile birbirine girdi! Nagihan Karadere hastalığını açıkladı

ILICALI'DAN YANIT GECİKMEDİ

Acun Ilıcalı, 'Survivor Panorama'da hem yeni sezon için bilgilendirmeler yaptı hem de Nagihan Karadere'nin açıklamalarına cevap verdi. Nagihan'ın söylediklerini asla kabul etmediğini söyleyen Acun Ilıcalı, yarışmacı için şu açıklamayı yaptı: