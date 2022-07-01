01 Temmuz 2022, Cuma
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ sete çıktı! İlk kareler heyecan uyandırdı
Atv'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' sete çıktı. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Işıl Yücesoy gibi usta isimleri kadrosunda buluşturan yapımdan ilk görüntüler geldi. Uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıkan ekip kostümünden, mekanlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Setten ilk kareler heyecan uyandırdı.
Giriş Tarihi: 01.07.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022 12:38
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