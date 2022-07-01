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Ufuk Özkan bir deri bir kemik kaldı! Son halini gören tanıyamadı

Ufuk Özkan son haliyle şaşkına çevirdi. Geniş Aile dizisiyle gönülleri fetheden başarılı oyuncuyu gören takipçileri çok şaşırdı. Bir deri bir kemik kalan Özkan adeta bambaşka birine dönüştü. Canlandıracağı karakterler için kilo vermesi gereken Ufuk Özkan yaptığı diyet ve spor sonucu tam 17 kilo verdi. Ufuk Özkan'ın zayıf hali sosyal medyada gündem oldu. İşte kısa sürede eriyen oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 01.07.2022 13:36
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Ufuk Özkan bir deri bir kemik kaldı! Son halini gören tanıyamadı

Ufuk Özkan, sonbaharda vizyona girecek olan iki filmde canlandırdığı karakterler için 17 kilo verdi.

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Ufuk Özkan bir deri bir kemik kaldı! Son halini gören tanıyamadı

Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan 'Ah Be Birader' ve 'Kadın Kafası' filmlerindeki rolleri için kilo vermesi gereken Özkan, beslenme uzmanı eşliğinde sıkı bir diyet yaptı.

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Ufuk Özkan bir deri bir kemik kaldı! Son halini gören tanıyamadı

Oyuncunun, diyetin yanı sıra her gün düzenli spor yaparak kilo verdiği öğrenildi.

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Ufuk Özkan bir deri bir kemik kaldı! Son halini gören tanıyamadı

İşte Ufauk Özkan ve diğer ünlü isimlerin zayıflamış halleri...

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Ufuk Özkan bir deri bir kemik kaldı! Son halini gören tanıyamadı

Ufuk Özkan