Ufuk Özkan bir deri bir kemik kaldı! Son halini gören tanıyamadı

Ufuk Özkan son haliyle şaşkına çevirdi. Geniş Aile dizisiyle gönülleri fetheden başarılı oyuncuyu gören takipçileri çok şaşırdı. Bir deri bir kemik kalan Özkan adeta bambaşka birine dönüştü. Canlandıracağı karakterler için kilo vermesi gereken Ufuk Özkan yaptığı diyet ve spor sonucu tam 17 kilo verdi. Ufuk Özkan'ın zayıf hali sosyal medyada gündem oldu. İşte kısa sürede eriyen oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali...