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Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setinde sürpriz gelişme! Ünlü oyuncu evleniyor...

ATV'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın setinde duygusal bir an yaşandı. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın paylaştığı bu dizinin setinde, ünlü bir oyuncu kız arkadaşına romantik bir evlenme teklifi yaptı. Bu anlar, set ekibinin de katkılarıyla özel bir atmosferde gerçekleşti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu romantik anlara ait kareler, dizi hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 09.02.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 15:48
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setinde sürpriz gelişme! Ünlü oyuncu evleniyor...

ATV'nin popüler dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" setinde duygusal bir an yaşandı. Dizide "Ömer Asaf" karakterini canlandıran Batuhan Sezer, set ekibinin yardımıyla uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setinde sürpriz gelişme! Ünlü oyuncu evleniyor...

Her Salı ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın setinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setinde sürpriz gelişme! Ünlü oyuncu evleniyor...

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Ömer Asaf karakterine hayat veren Batuhan Sezer, set ekibinin de yardımıyla kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setinde sürpriz gelişme! Ünlü oyuncu evleniyor...

Konservatuar yıllarında başlayan arkadaşlıklarının dokuzuncu yılında evlilik yolunda ilk adımı atan Sezer, yolu birlikte yürümeye evet yanıtını aldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setinde sürpriz gelişme! Ünlü oyuncu evleniyor...

Tüm ekip o anlara şahit olurken Batuhan Sezer'in kız arkadaşı merak konusu oldu.

İşte, Batuhan Sezer başta olmak üzere diğer ünlülerin eşleri ve sevgilileri...