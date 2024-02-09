Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setinde sürpriz gelişme! Ünlü oyuncu evleniyor...

ATV'nin sevilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın setinde duygusal bir an yaşandı. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın paylaştığı bu dizinin setinde, ünlü bir oyuncu kız arkadaşına romantik bir evlenme teklifi yaptı. Bu anlar, set ekibinin de katkılarıyla özel bir atmosferde gerçekleşti. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu romantik anlara ait kareler, dizi hayranları tarafından büyük ilgi gördü.