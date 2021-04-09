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Beklenmedik ayrılık iddiası! Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Bu sefer veda bambaşka olacak...

Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Arka Sokaklar'da veda iddiası kafaları karıştırıyor. Yaşadığı olayları kaldıramayan Zeliş kendisini annesinin mezarında bulunuyor. Hayranları Yüsra Geyik'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 17:38
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Beklenmedik ayrılık iddiası! Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Bu sefer veda bambaşka olacak...

Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar'da flaş ayrılık iddiası kafaları karıştırdı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Zeliş'in annesinin mezarına gitmesi sonrasında olacaklar merak ediliyor. Karaktere hayat veren Yüsra Geyik'in diziden ayrılıp ayrılamayacağı ise gündem ilk sırasında yer alıyor. Sevilen oyuncunun hayranları sosyal medyada konu hakkında araşırmalarını hızlandırdı.

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Beklenmedik ayrılık iddiası! Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Bu sefer veda bambaşka olacak...

ARKA SOKAKLAR ZELİŞ ÖLDÜ MÜ, YÜSRA GEYİK DİZİDEN AYRILDI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Yüsra Geyik'in canlandırdığı Zeliş'in ölüp ölmediği merak ediliyor. Son yayınlanan fragmanda Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha'yı aramaktadır.

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Beklenmedik ayrılık iddiası! Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Bu sefer veda bambaşka olacak...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hüsnü ve ekip, Giray'ın kaçırdığı Zeliha'yı aramaktadır! Arka Sokaklar 585. Bölüm 9 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

Giray'ın, Zeliha'yı tekrar kaçırması üzerine tüm emniyet kırmızı alarmdadır. Hüsnü çılgına döner. Tekin'in yaptığı hatanın nasıl sonuçlanacağı bilinemez. Tekin babasından ciddi bir fırça yer.

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Beklenmedik ayrılık iddiası! Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Bu sefer veda bambaşka olacak...

Zeliha arabada seyir halindeyken Giray'ın kafasına şişeyi geçirir. Aldığı darbeyle arabayı zar zor durdurur. Giray kafayı direksiyona çarpmıştır. Zeliha can havliyle kaçmaya başlar. Ayılan Giray'da peşindedir. Ormanlık alanda kaçma kovalama yaşanır. Zeliha artık yaşadıklarına dayanamaz. Zeliha ayıldığında etrafında kimse yoktur ve ciddi bir baş ağrısı çekmektedir. Giray da, Seçkin ve Halis'in gözetimindedir.

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Beklenmedik ayrılık iddiası! Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Bu sefer veda bambaşka olacak...

Operasyonla Baki yer altı karakoluna alınır, konuşturulur. Ama Zeliha ile ilgili en ufacık bilgiye sahip değildir. Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha'yı aramaktadır…