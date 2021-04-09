ANA SAYFA
Beklenmedik ayrılık iddiası! Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Bu sefer veda bambaşka olacak...
Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Arka Sokaklar'da veda iddiası kafaları karıştırıyor. Yaşadığı olayları kaldıramayan Zeliş kendisini annesinin mezarında bulunuyor. Hayranları Yüsra Geyik'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Oyuncu ve yapımcılar tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 09.04.2021 17:38
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8