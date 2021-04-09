Beklenmedik ayrılık iddiası! Arka Sokaklar Zeliş ölecek mi? Bu sefer veda bambaşka olacak...

Operasyonla Baki yer altı karakoluna alınır, konuşturulur. Ama Zeliha ile ilgili en ufacık bilgiye sahip değildir. Zeliha bitmiş derbeder haliyle bir şekilde annesinin mezarına ulaşır. Mezarın üzerine yatar ve kendini adeta ölüme bırakır. Hüsnü nefesi kesilmişcesine her yerde Zeliha'yı aramaktadır…