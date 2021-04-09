Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Ramo dizisinin kadrosuna ikinci sezonda Nehir karakteriyle dahil olan Devrim Özkan, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Özkan'ın yaşını duyan inanamadı. Devrim Özkan'ın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler yaşını duyunca inanamadı. İşte Devrim Özkan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 18:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL