09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Ramo dizisinin kadrosuna ikinci sezonda Nehir karakteriyle dahil olan Devrim Özkan, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirdi. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Özkan'ın yaşını duyan inanamadı. Devrim Özkan'ın özel hayatını mercek altına alan izleyiciler yaşını duyunca inanamadı. İşte Devrim Özkan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 18:39
  • 1
  • 68
Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Ramo dizisinde canlandırdığı Nehir karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Devrim Özkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Özkan hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca inanamadı. İşte Ramo'nun yıldızı Devrim Özkan başta olmak üzere birçok ünlü ismin yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 68
Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Burak Deniz - 17 Şubat 1991

  • 3
  • 68
Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Alina Boz - 14 Haziran 1998

  • 4
  • 68
Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Saygın Soysal - 21 Mayıs 1982

  • 5
  • 68
Ramo’nun Nehir’i Devrim Özkan yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Birkan Sokullu - 6 Ekim 1985