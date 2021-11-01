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Haberler Galeri Beklenen açıklama geldi! Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?

Beklenen açıklama geldi! Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?

Squid Game 2. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Squid Game ile ilgili son gelişmeler, sinema dünyasını yakından takip edenlerce araştırılıyor. Dijital platformda en çok izlenen dizi olma başarısını elde etmesinin yanı sıra, ilk sezonu izleyenler yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021 01:22
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Beklenen açıklama geldi! Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?

Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. Onları içeride cazip bir ödül ile ölüm riski beklemekte olup dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, 2.sezon için müjdeyi de verdi. İşte, Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama geldi! Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN, ÇIKACAK MI?

Squid Game senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, dizinin 2.sezon müjdesini verdi. Tarihle ilgili henüz net bir şeyin olmadığını fakat Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman'e odaklanabileceğini belirtti. Netflix'ten ise henüz gelen resmi bir açıklama yok.

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Beklenen açıklama geldi! Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.

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Beklenen açıklama geldi! Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?

Boşanmış ve borçlu bir şoför olan Seong Gi-hun, büyük bir nakit ödül şansı için bir dizi çocuk oyunu oynamaya davet edilir. Teklifi kabul ederek bilinmeyen bir yere götürülür ve kendisini benzer büyük borçlara sahip 455 diğer oyuncu arasında bulur. Oyuncular, Front Man tarafından denetlenen oyunlarla birlikte kırmızı tulumlu maskeli korumalar tarafından her zaman gözetim altında tutulur.

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Beklenen açıklama geldi! Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?

Oyuncular kısa süre sonra bu oyunlarda kaybetmenin ölümleriyle sonuçlandığını keşfederler ve her ölüm potansiyel ₩45,6 milyar büyük ödüle 100 milyon ₩ ekler. Gi-hun, çocukluk arkadaşı Cho Sang-woo da dahil olmak üzere diğer oyuncularla, oyunların fiziksel ve psikolojik dönüşlerinden kurtulmaya çalışmak için müttefik olur.