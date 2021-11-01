Beklenen açıklama geldi! Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?

Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. Onları içeride cazip bir ödül ile ölüm riski beklemekte olup dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, 2.sezon için müjdeyi de verdi. İşte, Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon olacak, var mı?