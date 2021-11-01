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Haberler Galeri Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi görenleri şaşırttı

Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi görenleri şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı'nın küçük oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı. Kemal Sunal'ın Apti Şakrak karakteriyle başrolünde oynadığı Şener Şen, Ayşen Gruda, İlyas Salman gibi Türk sinemasının önde gelen isimlerinin rol aldığı Çöpçüler Kralı filminde rol alan Remzi Ekmekçi, Hacer'in 4 erkek kardeşinden en küçük olanıydı. Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın Kemal Sunal'ın ablası rolündeki Ayşen Gruda'yı kaçırmak istediği sahnede süpürgeyle Apti'ye vurgu anlar ise seyircilerin hafızalarına kazınmış büyük beğeni toplamıştı.

İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2021 02:31 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 02:33
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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in küçük kardeşi görenleri şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Çöpçüler Kralı'nın küçük oyuncusunun son hali görenleri şaşırttı.

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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in küçük kardeşi görenleri şaşırttı

Hacer'in 4 erkek kardeşinden en ufağı olan Ekmekçi, kısa sahneleri olmasına karşın akılda kalan karakterlerden oldu.

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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in küçük kardeşi görenleri şaşırttı

Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol aldı.

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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in küçük kardeşi görenleri şaşırttı
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Yeşilçam unutulmazı Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer’in küçük kardeşi görenleri şaşırttı

İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların yıllar sonraki halleri...