11 Şubat 2025, Salı
Bebeklerinin ismi sosyal medyanın dilinde! Melisa Aslı Pamuk'a yorum yağdı...
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta oğullarına kavuştu. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, şimdi ise oğullarına verdikleri isimle gündem oldu. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ise esprili yorumlar yağdı. İşte Karadeniz kökenli olan Yusuf Yazıcı'nın oğluna verdiği isim...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:39