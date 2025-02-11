Bebeklerinin ismi sosyal medyanın dilinde! Melisa Aslı Pamuk’a yorum yağdı...

"ÇAYKARALI MYLAN"

Oğullarına verdikleri ismin "Mylan" olduğunu açıklayan çift, bazı takipçilerin dikkatini çekti. Bazı yorumcular, ismin "M" harfinin Melisa'dan, "Y" harfinin ise Yusuf'tan türetilmiş olabileceğini öne sürdü. Diğer takipçiler ise Karadeniz kökenine göndermede bulunarak, "Çaykaralı Mylan" ve "Düşünsene Çaykaralısın ve adın Mylan" gibi esprili yorumlar yaptı.