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Bebeklerinin ismi sosyal medyanın dilinde! Melisa Aslı Pamuk'a yorum yağdı...

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta oğullarına kavuştu. İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, şimdi ise oğullarına verdikleri isimle gündem oldu. Melisa Aslı Pamuk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ise esprili yorumlar yağdı. İşte Karadeniz kökenli olan Yusuf Yazıcı'nın oğluna verdiği isim...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:39
Bebeklerinin ismi sosyal medyanın dilinde! Melisa Aslı Pamuk’a yorum yağdı...

Geçtiğimiz mayıs ayında nikah masasına oturan milli futbolcu ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk, şimdilerde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor...

Bebeklerinin ismi sosyal medyanın dilinde! Melisa Aslı Pamuk’a yorum yağdı...

Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren ünlü oyuncu, 29 Ocak 2025 tarihinde anne oldu.

Bebeklerinin ismi sosyal medyanın dilinde! Melisa Aslı Pamuk’a yorum yağdı...

"EN GÜZEL HEDİYE"

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yusuf Yazıcı, "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullandı.

Bebeklerinin ismi sosyal medyanın dilinde! Melisa Aslı Pamuk’a yorum yağdı...

Ancak en çok merak edilen konu ise bebeklerine hangi ismi verdikleriydi...

Bebeklerinin ismi sosyal medyanın dilinde! Melisa Aslı Pamuk’a yorum yağdı...

Pamuk'un Instagramda yaptığı paylaşım, merak edilen sorunun cevabını verdi. Minik oğlunun elini gösterdiği fotoğrafa "Mylan" ismini ekleyen oyuncu, böylece bebeğinin adını ilk kez açıklamış oldu.

Bebeklerinin ismi sosyal medyanın dilinde! Melisa Aslı Pamuk’a yorum yağdı...

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Yusuf Yazıcı'nın oğluna verdiği isim ise sosyal medyanın da diline düştü.

Bebeklerinin ismi sosyal medyanın dilinde! Melisa Aslı Pamuk’a yorum yağdı...

Özellikle Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı fotoğrafın altına takipçilerinden esprili yorumlar geldi.

Bebeklerinin ismi sosyal medyanın dilinde! Melisa Aslı Pamuk’a yorum yağdı...

"ÇAYKARALI MYLAN"

Oğullarına verdikleri ismin "Mylan" olduğunu açıklayan çift, bazı takipçilerin dikkatini çekti. Bazı yorumcular, ismin "M" harfinin Melisa'dan, "Y" harfinin ise Yusuf'tan türetilmiş olabileceğini öne sürdü. Diğer takipçiler ise Karadeniz kökenine göndermede bulunarak, "Çaykaralı Mylan" ve "Düşünsene Çaykaralısın ve adın Mylan" gibi esprili yorumlar yaptı.