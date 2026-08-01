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Bebeğini kaybeden Berfu Yenenler: "İzlerini ömür boyu taşıyacağım"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Üçüncü bebeğini hamileliğinin 12. haftasında kaybeden Berfu Yenenler, temmuz ayına ait kareleri paylaşarak yaşadığı zorlu süreci anlattı. Yenenler, kendisine destek olan herkese teşekkür ederken, "Yaralarımın izlerini ömür boyu taşıyacağım ama açacak yeni çiçekler için de heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Bebeğini kaybeden Berfu Yenenler: "İzlerini ömür boyu taşıyacağım" 1

Miss Turkey 2015'te elde ettiği dereceyle tanınan Berfu Yenenler ile oyuncu ve komedyen Eser Yenenler, 2019 yılında evlendi. Çift, ilk çocukları Kuzey'in ardından 2021 yılında dünyaya gelen ikinci oğulları Mete ile ailelerini büyüttü.

Bebeğini kaybeden Berfu Yenenler: "İzlerini ömür boyu taşıyacağım" 2

Mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme gelen Berfu ve Eser Yenenler çifti, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla üçüncü bebeklerini beklediklerini ancak hamileliğin 12. haftasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle bebeklerini kaybettiklerini duyurdu.

Bebeğini kaybeden Berfu Yenenler: "İzlerini ömür boyu taşıyacağım" 3

Berfu Yenenler, açıklamasında yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Herkese merhabalar. Bir süredir gözlerden uzaktaydık. Bazılarınız sebebini tahmin etti ya da izinsiz yapılan haberlerden gördü. Her şeyi bugüne kadar şeffaflıkla yaşadığımızdan, yanlış haberler çıkmaması adına bu açıklamayı yapmayı tercih ediyoruz. Hamileydim, fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda hamileliğim son buldu."

Bebeğini kaybeden Berfu Yenenler: "İzlerini ömür boyu taşıyacağım" 4

"TEMMUZ TAM OLARAK BÖYLEYDİ"

Zor günlerin ardından sosyal medya hesabından temmuz ayına ait fotoğrafları paylaşan Berfu Yenenler, yaşadığı süreci samimi sözlerle anlattı.

Bebeğini kaybeden Berfu Yenenler: "İzlerini ömür boyu taşıyacağım" 5

Paylaşımına "Temmuz tam olarak böyleydi" notunu düşen Yenenler, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığım en zor dönemlerden biriydi. Her zaman vardır bir hayır diyerek yaralarımızı sarıp ağustosa attık kendimizi. Benimle aynı acıyı yaşayıp hikâyesini paylaşan, bana çiçekler gönderen, güzel mesajlarıyla hayatımı aydınlatan herkese ne kadar teşekkür etsem az.

Bebeğini kaybeden Berfu Yenenler: "İzlerini ömür boyu taşıyacağım" 6

Bazen de hayat böyle... Bazen de yaralandığımız yerden çiçekler açar. Yaralarımın izlerini ömür boyu taşıyıp hatırlayacağım ama açacak yeni çiçekler için de heyecanlıyım. Ağustos, öyle bir güzel gel ki..."

Bebeğini kaybeden Berfu Yenenler: "İzlerini ömür boyu taşıyacağım" 7

Berfu Yenenler'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri ve sevenleri de destek mesajlarıyla yanında olduklarını ifade etti.

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