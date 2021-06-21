Baş Belası zirvede başladı! İlk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

Hayatı alt üst olan İpek, ardında bir sürü soru işareti bırakan kocasının sırrını çözmek ve yeni bir hayata başlamak için harekete geçti. Emniyete psikolog alınacağını öğrenen İpek, annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girdi ve işe kabul edildi. İpek'in emniyette işe girdiğini ve üstelik birlikte çalışacaklarını öğrenen Şahin ise büyük bir şok yaşadı.

