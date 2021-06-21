21 Haziran 2021, Pazartesi
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Baş Belası zirvede başladı! İlk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu
Gizemli bir cinayet soruşturmasında birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt karakterdeki cinayet büro başkomiseri Şahin ve çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan psikolog İpek'in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken 'Baş Belası' Tüm kişiler ve AB kategorilerinde Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu.
Giriş Tarihi: 21.06.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 11:24
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