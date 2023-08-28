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Barıştıkları iddia edilmişti! Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ‘Evlemeliyiz’ göndermesi!

Hadise Mayıs 2022'de nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanmıştı. 5 ay süren evliliğin ardından birbirlerine sık sık göndermelerde bulunan ikili, son olarak yeniden barıştıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Çıkan haberlere jet hızıyla yanıt veren Hadise, sahnede 'Evlenmeliyiz' şarkısını söylediği sırada, eski eşine göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 11:37
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Barıştıkları iddia edilmişti! Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ‘Evlemeliyiz’ göndermesi!

Hadise, 2022'nin nisan ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturmuştu. Bir süre sonra evliliklerinde çatırdamalar olan çift, boşanma kararı almıştı.

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Barıştıkları iddia edilmişti! Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ‘Evlemeliyiz’ göndermesi!

Ünlü çiftin 5 aylık evliliği, Beykoz Adliyesi'nde görülen davada tek celsede bitmişti.

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Barıştıkları iddia edilmişti! Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ‘Evlemeliyiz’ göndermesi!

O dönem Dinçerler'in, Hadise'nin özgürlüğünü kısıtlayıcı davranışlarda bulunduğu; hatta sahne kıyafetlerine dahi karıştığı iddia edilmişti.

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Barıştıkları iddia edilmişti! Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ‘Evlemeliyiz’ göndermesi!

Son olarak Bakü'de hayranlarıyla bir araya geldi.

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Barıştıkları iddia edilmişti! Hadise’den Mehmet Dinçerler’e ‘Evlemeliyiz’ göndermesi!

"EVLENMEMELİYİZ!"

Burada cesur bir sahne kostümü tercih eden şarkıcı, sevilen şarkısı 'Evlenmeliyiz'i de söyledi.