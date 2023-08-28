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Haberler Galeri Gözlerden uzak büyütüyordu! Barış Arduç’tan kızı Jan Asya ile ilk paylaşım geldi! “Ne kadar güzelsiniz”

Gözlerden uzak büyütüyordu! Barış Arduç’tan kızı Jan Asya ile ilk paylaşım geldi! “Ne kadar güzelsiniz”

Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında sessiz sedasız nikah masasına taşımış, geçtiğimiz yıl ise Jan Asya'yı kucağına almıştı. Ünlü çift kızlarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ederken Barış Arduç'tan sürpriz bir paylaşım geldi. Jan Asya ile pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 28.08.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 10:40
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Gözlerden uzak büyütüyordu! Barış Arduç’tan kızı Jan Asya ile ilk paylaşım geldi! “Ne kadar güzelsiniz”

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç, 2020 Temmuz'unda evlendi.

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Gözlerden uzak büyütüyordu! Barış Arduç’tan kızı Jan Asya ile ilk paylaşım geldi! “Ne kadar güzelsiniz”

Sessiz sedasız nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz yıl ise ilk kez anne baba olma mutluluğunu yaşadı.

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Gözlerden uzak büyütüyordu! Barış Arduç’tan kızı Jan Asya ile ilk paylaşım geldi! “Ne kadar güzelsiniz”

Jan Asya adını verdikleri kızlarını gözlerden uzakta büyüten ikili, geçtiğimiz günlerde ilk kez tatil keyfi yaparken görüntülenmişti.

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Gözlerden uzak büyütüyordu! Barış Arduç’tan kızı Jan Asya ile ilk paylaşım geldi! “Ne kadar güzelsiniz”

Anne ve babasıyla deniz keyfi yapan Jan Asya'yı kimi annesine benzetirken kimi de babasına benzetmişti.

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Gözlerden uzak büyütüyordu! Barış Arduç’tan kızı Jan Asya ile ilk paylaşım geldi! “Ne kadar güzelsiniz”

Bu kez ise ünlü oyuncu Barış Arduç, 1 yaşındaki minik kızı Jan Asya'yla bir paylaşım yaptı.