Gözlerden uzak büyütüyordu! Barış Arduç’tan kızı Jan Asya ile ilk paylaşım geldi! “Ne kadar güzelsiniz”

Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında sessiz sedasız nikah masasına taşımış, geçtiğimiz yıl ise Jan Asya'yı kucağına almıştı. Ünlü çift kızlarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ederken Barış Arduç'tan sürpriz bir paylaşım geldi. Jan Asya ile pozuna beğeni ve yorum yağdı.