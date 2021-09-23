Barbaroslar’ın Hızır Reis’i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı! Herkes Karadenizli zannediyordu...

Barbaroslar dizisiyle ekrana geri dönen Ulaş Tuna Astepe, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan yakışıklı oyuncunun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Ulaş Tuna Astepe başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...