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Barbaroslar’ın Hızır Reis’i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı! Herkes Karadenizli zannediyordu...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde canlandırdığı Hızır Reis karakteriyle ekranlara geri dönen Ulaş Tuna Astepe, gündeme bomba gibi düştü. Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu, Barbaroslar'daki başarısıyla hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ulaş Tuna Astepe'nin aslen Trabzonlu olduğu zannediliyordu ancak gerçekler başka çıktı. Peki Ulaş Tuna Astepe nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 23.09.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 16:19
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Barbaroslar’ın Hızır Reis’i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı! Herkes Karadenizli zannediyordu...

Barbaroslar dizisiyle ekrana geri dönen Ulaş Tuna Astepe, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan yakışıklı oyuncunun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Ulaş Tuna Astepe başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...

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Barbaroslar’ın Hızır Reis’i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı! Herkes Karadenizli zannediyordu...

Pınar Deniz – Adana

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Barbaroslar’ın Hızır Reis’i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı! Herkes Karadenizli zannediyordu...

Şükrü Özyıldız - İzmir

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Barbaroslar’ın Hızır Reis’i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı! Herkes Karadenizli zannediyordu...

Engin Altan Düzyatan – İzmir

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Barbaroslar’ın Hızır Reis’i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı! Herkes Karadenizli zannediyordu...

Gökçe Bahadır – İstanbul