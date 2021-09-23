23 Eylül 2021, Perşembe
Barbaroslar’ın Hızır Reis’i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı! Herkes Karadenizli zannediyordu...
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde canlandırdığı Hızır Reis karakteriyle ekranlara geri dönen Ulaş Tuna Astepe, gündeme bomba gibi düştü. Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu, Barbaroslar'daki başarısıyla hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan Ulaş Tuna Astepe'nin aslen Trabzonlu olduğu zannediliyordu ancak gerçekler başka çıktı. Peki Ulaş Tuna Astepe nereli? İşte ünlülerin memleketleri...
Giriş Tarihi: 23.09.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 16:19
- 1
- 37
- 2
- 37
- 3
- 37
- 4
- 37
- 5
- 37